Investigadors del Taulí i el sincrotró Alba troben un millor tractament pel càncer de pell

Un grup de recerca de l’Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí i el Sincrotró Alba ha trobat un nou tractament per un tipus de càncer de pell, el carcinoma escamós. Els resultats s’han publicat recentment a la revista científica PLOS ONE.

Liderats per la química del Taulí Sílvia Gil i la coordinació de Manel Sabés, els investigadors han trobat un tractament amb cisplatí que és més barat que l’actual i no requereix una intervenció quirúrgica com sí que cal ara, ja que segons la nova fórmula s’aplicaria com si fos una pomada. Tal com explica Sabés, el cisplatí és una mol·lècula que ja es fa servir per quimioteràpia i és una de les més eficients que hi ha, però produeix molts efectes secundaris.

Aleshores, en comptes d’injectar el cisplatí per via venosa com es fa fins ara, la intenció és reduir la quantitat que es fa servir i aplicar-lo directament sobre la ferida cancerosa, “sense disminuir l’eficiència”, destaca Sabés. El sabadellenc afegeix que “hem vist que la trisina, probablement, bloqueja els inhibidors naturals del cisplatí”, i així és com redueixen els efectes del tractament actual i el milloren. Els investigadors han fet proves amb cèl·lules de carcinoma escamós i han aconseguit reduir el 60% de les cèl·lules cancerígenes. Aquesta tècnica la complementarien amb la radiació per completar-ne l’eficàcia.

El carcinoma de cèl·lules escamoses és el segon tipus de càncer més comú, i representa entre el 20 i el 25% de càncers de pell d’Espanya. Normalment està causat per la radiació solat i afecta especialment la població d’edat avançada.

