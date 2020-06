Pepi Rivera (Taulí): “Volem recuperar el 100% del servei que teníem abans”

El Taulí aposta per treballar conjuntament amb el CatSalut i el Vall d’Hebron per donar “més recorregut” al conveni de col·laboració en oncologia pediàtrica i perquè aquest servei retorni de mica en mica a l’Hospital de Sabadell. “Volem recuperar el 100% del servei que teníem abans, perquè ja estàvem derivant pacients que per la nostra tecnologia o les seves necessitats no es podien quedar”, remarca la directora de Medicina Pediàtrica del Taulí, Pepi Rivera. Dijous, el Parlament de Catalunya va aprovar dues resolucions de PSC i Catalunya en Comú Podem que insten el govern català a retornar el servei d’oncologia pediàtrica a l’hospital sabadellenc. Les resolucions van rebre el suport dels proposants i de tots els partits (Ciutadans, PP i CUP) menys els de govern, Junts per Catalunya i ERC. El document no és vinculant i, per tant, no obliga l’executiu a portar la petició a la pràctica. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va expressar ahir divendres la voluntat “d’exigir al govern que executiu la votació”.

Valoració positiva

Rivera valora positivament que s’hagi aprovat la resolució perquè reivindica la feina que s’ha fet durant molts anys. La doctora afegeix que “sempre hem defensat que creiem que ho estàvem fent bé i que podíem seguir participant del projecte de reordenació de l’oncologia pediàtrica”. Tot insistint que l’hospital de Sabadell és partidari de treballar coordinadament amb el seu centre de referència, el Vall d’Hebron. Per això, proposa seguir treballant amb el CatSalut, que és qui organitza el sistema sanitari, perquè el Taulí pugui anar recuperant el servei. Pepi Rivera creu que la proximitat en aquest cas és clau, i oferir aquesta especialitat “és important per a la nostra població, per al nostre servei, per sentir una mica l’orgull del que estem fent, per a la formació dels nostres professionals, i el manteniment del servei de referència que volem que sigui l’hospital”.

La responsable mèdica apunta que hi ha pacients que per la seva complexitat han d’anar a Barcelona, però que n’hi ha d’altres que “probablement necessiten una atenció més protocol·litzada, menys intensa”, que es podrien tractar a Sabadell. Actualment, tots els casos nous d’aquest tipus que arriben al Taulí es deriven al Vall d’Hebron i també tots els que tenen menys de tres anys d’evolució. Rivera també admet que és difícil canviar de lloc de tractament una persona un cop ha començat una relació de confiança amb el seu doctor, i més en temes tan delicats com aquest.

Si hagués de co- mençar per alguna part, el que recuperaria primer Pepi Rivera serien les patologies oncològiques més prevalents i aquelles que tenen un tractament més estandarditzat.