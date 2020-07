La velocitat màxima a les vies urbanes a Castellar serà de 30 quilòmetres per hora

La velocitat màxima permesa per circular a Castellar del Vallès es limitarà als 30 quilòmetres per hora. La mesura, que va ser aprovada per unanimitat al ple municipal, afectarà tota mena de vehicles i s’implementarà immediatament. Està previst que entri en vigor la segona quinzena de juliol.

Es tracta d’una política per avançar en la pacificació de vehicles motoritzats als nuclis urbans del municipi. De fet, les raons de la iniciativa no només són de seguretat, sinó també ambientals. A la llarga, apunta l’Ajuntament, la intenció és que els vianants acabin tenint preferència en la mobilitat urbana, per sobre de cotxes. Això afavorirà, alhora, l’ús de patinets i bicicletes.

Hi haurà vies urbanes a Castellar, però, on el límit de velocitat es mantindrà als 50 quilòmetres per hora. No afectarà les carreteres per creuar el municipi –la Ronda Llevant i la Ronda Tolosa– ni les dues principals vies del polígon industrial, on la presència de vianants és minoritària, els carrers de la Garrotxa i del Bages. La B-124, que travessa Castellar i enllaça amb Sabadell, depèn de la Generalitat i tampoc no es veurà afectada. Hi transiten gairebé 30.000 vehicles diàriament.

Aquesta és la principal modificació de l’ordenança de circulació a Castellar. Anirà acompanyada de senyalització vertical i horitzontal que evidenciarà l’anomenada Zona 30. “Aquesta mesura s’avança al que aviat serà general al conjunt del país i suposarà un canvi considerable en el funcionament de la mobilitat urbana”, defensa el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González.

En aquesta línia, en els darrers tres anys, les plataformes úniques ja han anat guanyant predominança al nucli urbà. Tres dels carrers cèntrics de Castellar –carrer de l’Hospital, Montcada i Sala Boadella– formen la consolidada Illa del Centre, on la circulació de vehicles està restringida.

