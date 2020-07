La FAVS reclama la construcció "immediata" del CAP de Can Llong

La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) s'ha concentrat a les portes de l'Ajuntament, coincidint amb el primer ple municipal presencial, per reclamar la construcció immediata del CAP de Can Llong. L'entitat veïnal també ha posat sobre la taula el "greuge comparatiu" en nombre de llits hospitalaris a la comarca. Segons ells, al Vallès Occidental hi ha una ràtio de 3,11 llits per cada mil habitants davant dels 4,72 llits de mitjana a Catalunya, el que "impedeix que el Taulí pugui atendre dignament les 400.000 persones de la seva àrea d'influència".

En aquest sentit, també han destacat la importància de l'atenció primària, que "ha jugat un paper clau durant la pandèmia" i és per això que reclamen un reforç d'aquest servei: més inversió, més contractació de personal i la incorporació de noves categories professionals.

Amb tot, han aprofitat per reivindicar una xarxa pública de residències a la comarca i la creació d'una taula entre administració catalana i local i entitats veïnals per consensuar un pla de xoc sobre les necessitats de salut de la comarca. I han fet un llistat dels equipaments pendents: residències, centres de dia, CAP de Can Llong o l'Hospital Ernest Lluch, entre d'altres.

Pel que fa a les obres de construcció del CAP Can Llong, l'Ajuntament de Sabadell i el Departament de Salut han anunciat que s'endarreriran per la possibilitat que hi hagi restes arqueològiques en el subsol. Les excavacions arqueològiques acabaran previsiblement al setembre i a partir d'aleshores ja podran començar les obres de construcció de l'equipament.

