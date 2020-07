IVA (incrementar valor afegit)

[Per Josep Rof, enginyer industrial expert en innovació]

Tots coneixem l’IVA (impost del valor afegit), en què l’impost net és proporcional a la diferència entre el que venem i el que comprem. Aquesta diferència és el valor afegit.

Una entitat que tingui més valor afegit té menys dificultat per passar les èpoques magres, ja que té un marge més gran de maniobra. Addicionalment, el fet que hi hagi aquest valor afegit vol dir que té uns elements diferencials respecte a la competència i que els clients valoren.

Fa temps que estem en un mercat d’oferta: hi ha més entitats que volen vendre que altres disposades a comprar. Abans, quan hi havia poc de tot, amb obrir la paradeta ja ni hi havia prou. Avui això s’ha acabat. T’has de diferenciar del teu competidor. Has d’augmentar el teu valor afegit.

I com hem vist, el competidor ja no fa falta que estigui a prop teu. La competència d’una botiga ja no és la que està a la cantonada. Avui, amb una bona logística, pot estar bastant lluny. Tots coneixem com han funcionat les empreses de comerç per internet. Però també hi ha hagut respostes excel·lents del comerç local. No fa falta que ara tothom vulgui fer el mateix que fan aquestes empreses i voler invertir en tecnologies similars. Segur que ens equivocaríem.

El que sí que hem de fer és escoltar els nostres clients a veure què demanen. I això ens ajudarà a evolucionar. Jo sempre explico que en la meva vida he tingut tres tipus de clients. Primer, aquells que tot ho trobaven malament i que miràvem que deixessin de ser-ho. Segon, aquells que tot els semblava bé però que no t’ajudaven a millorar. I finalment, hi havia els clients que et feien evolucionar; et deien què feies malament o què podies millorar i, a més, t’orientaven cap a una solució. Això ens permetia augmentar el nostre valor afegit de manera recurrent.

I en els temps que venen, les entitats hauran d’incrementar el valor afegit i, en la majoria dels casos, implicaran canvis estructurals. I, personalment, crec que la crisi de la Covid-19 serà més greu que la del 2008. Aquesta crisi el que està fent és accelerar els canvis estructurals que ja estaven latents de feia temps. La transformació digital va començar fa més de 70 anys, la famosa intel·ligència artificial en té més de 60, la impressió en 3D ja en fa 50, el treball a casa té uns 40 anys i el comerç electrònic en té més de 25 anys. I recordem que les tecnologies que dominaran el món d’aquí a 20 anys ja estan disponibles avui dia.

De fet, ara ha semblat que descobríem el treball a distància. Però què feien si no els famosos viatjants de Sabadell que recorrien la península venent teixits i trucant cada nit amb les comandes fetes!

També sabem que ens hem de digitalitzar, però això tampoc és nou. La digitalització va començar amb la informàtica. Però les solucions poden ser molt senzilles. I com a exemple posaré una peixateria del Vallès. El peixater cada matí posa la parada i fa fotos del peix que té. Llavors envia les fotos per WhatsApp i la clientela li diu què vol cadascú i si passaran per la botiga o demanen que els ho porti a casa, etc. I per cobrar, amb aplicacions com Bizum no fa falta portar ni tan sols un terminal. Ja heu vist que digitalitzar-nos pot ser molt senzill i econòmic. En aquest cas, amb un mòbil de menys de 200 € n’hi ha hagut prou.

Per tant, el més important no és la disponibilitat de la tecnologia, sinó la seva utilització i, sobretot, com es fa servir. La tecnologia, per se, no serveix per donar valor. I com hem dit abans, escoltem els clients!

I fixeu-vos que des de l’inici estic dient entitats. No són sols les empreses o autònoms, sinó també les ciutats han d’evolucionar contínuament.

Ja ho veieu, tothom ha d’estar enfocat a l’IVA, a incrementar valor afegit.

