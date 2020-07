Sabadell, a l’avantguarda

La nostra ciutat és criticada massa sovint. Fins i tot pels mateixos sabadellencs, que som tan autocrítics que ens quedem massa estancats en els defectes i no ens adonem prou de les virtuts de la ciutat, una joia vallesana que fins i tot mereix distincions arquitectòniques. Tres projectes d’arquitectura han estat premiats –un guardonat i dos distingits– pel COAC per la seva mirada ecològica, connectivitat amb l’urbanisme i fins i tot una estructura trencadora d’una obra teatral de la Joventut de la Faràndula com ‘El Préssec Gegant’.

El projecte guanyador, de Tomàs de Castro, Josep Torras i Rosa Folch, és el dels estudis previs del Pla director de l’espai obert urbà. El treball de l’equip d’arquitectes se centra en un pla transformador, per guanyar verd, pacificar i augmentar les possibilitats d’una ciutat en qualitat de vida i oportunitats econòmiques. Tècnics amb tanta altura de mires haurien de ser més escoltats per l’administració competent. Ens posen a l’avantguarda d’avui i ens traslladen a un futur millor.

