Quan treies monedes de la cabina

Durant anys, les cabines telefòniques van permetre a milers de ciutadans comunicar-se amb qui volguessin. Ara pràcticament ja no s’utilitzen i la intenció de Telefònica és retirar-les en acabar el 2021. Una de les que encara queden a Sabadell està situada entre la carretera de Terrassa i el carrer d’Albéniz, a Can Rull. El sabadellenc Cristian Cebrián sempre ha viscut en aquesta zona i la cabina és un element més de la seva vida, sobretot de quan era adolescent i recorda que la utilitzava “per comunicar-me amb algun amic, o fer alguna trucada urgent a la família”.

Als seus 33 anys, ara ja en fa una vintena que no l’utilitza. Però no vol que s’oblidin, “en queden molt poques i volia deixar-ne constància al grup”, explica. Una de les anècdotes que recorda d’aquestes cabines telefòniques és que “quan n’hi havia tantes, el que miràvem sempre era si hi quedava alguna moneda”, i és que de despistats n’hi ha hagut tota la vida. O potser també sempre hi havia qui hi deixava alguna pesseta o algun cèntim sabent que joves com el Cristian mirarien de trobar-los.

A part de trucar, Cebrián recorda com aquests telèfons també permetien enviar missatges de text, SMS, encara que no era senzill. “Era complicat enviar-los, per fer-ho havies de teclejar l’#, prémer una combinació de números i després escriure amb les tecles numèriques”, recorda el sabadellenc.

Amb l’arribada del mòbil i sobretot amb l’smartphone, com el que ha fet la foto, aquests serveis van deixar de ser útils per a la majoria de veïns. Cebrián creu que, de totes maneres, se n’hauria de deixar una de record a cada municipi per tenir present una època en què fer una trucada era una altra experiència.

