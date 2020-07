Investiguen un taller on es fabriquen mascaretes a Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell investiga un taller on s'estaven fabricant mascaretes al barri de la Creu de Barberà, al sud de la ciutat, gairebé a tocar amb el límit amb Barberà del Vallès. L'alerta la va aixecar una patrulla dimarts a la tarda, que va veure com un home carregava capses i bosses d’escombraries plenes de mascaretes al carrer Magí Colet.

En accedir a l'immoble on s'adreçava, els agents van trobar-se amb moltes capses i bosses obertes amb mascaretes de diferents mides i models, apilades sense reunir les condicions higièniques necessàries. A dins també van trobar restes de tela i indicis que apuntaven que s'hi havia estat treballant, tot i que en el moment de l'escorcoll no es va trobar cap persona produint material.

Els agents van demanar a la persona que vivia al pis d'on procedia el material, i aquesta els va explicar que un familiar les elaborava, donat que tenia una empresa de confecció de roba. En no disposar d'espai suficient, va demanar-li, segons el testimoni, que li guardés el material.

Publicitat

Això va dur la patrulla a sortir de nou al carrer i, en companyia d'aquest home, adreçar-se al lloc on se suposava que hi havia l'empresa d'on provenia la roba, situada al carrer d'Esteve Paluzie. Es va requerir la presència del familiar en qüestió, i es va procedir a entrar al lloc, un garatge on s'hi van trobar fins a 26 màquines de cosir i tres persones que en aquell moment es trobaven confeccionant mascaretes.

També van trobar tot tipus de material, com ara peces de tela de grans dimensions, caixes i bosses plenes de mascaretes, així com peces de roba que havien elaborat, presumptament, les persones presents al lloc. Davant d'aquestes evidències, es va demanar al responsable del taller la preceptiva llicència d’activitat i l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, documentació que en aquell moment aquesta persona no va poder acreditar.

Fonts policials consultades apunten que, un cop fetes les identificacions corresponents, s'ha elaborat l'informe per determinar el tipus d'activitat que s'hi duia a terme, així com l'emmagatzematge de les peces elaborades. A hores d’ara, la Policia Municipal està pendent de rebre la documentació requerida.

Publicitat