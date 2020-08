Sabadell travessa el pic més alt de mosquits tigre

S’han guanyat la condició problemàtica de residents i apareixen, indefectiblement, a partir de la primavera. Els mosquits tigre, però, des que van aparèixer el 2004 a Catalunya, són sobretot una molèstia habitual dels estius.

El pic més alt de la plaga, a Sabadell, s’està vivint durant el final d’agost i s’allargarà fins a l’inici de setembre. Ho sustenta l’investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i director de Mosquito Alert, Frederic Bartumeus, després d’analitzar registres històrics sobre l’insecte. Per altra banda, planteja que el mosquit tigre es podria quedar a la ciutat fins a finals de novembre, encara que de forma més reduïda.

Ara bé, el pic de mosquits tigre, aquest estiu, encara podria augmentar? Dependrà en gran manera, segons Bartumeus, de factors climatològics. No ho descarta: “Es pot dir que si les temperatures i la pluja es mantenen, tindrem un pic més fort. Si tot continua com fins ara, podríem tenir un final d’estiu potent”, alerta l’expert.

La relació entre el temps i la proliferació del mosquit es troba en el desenvolupament del cicle biològic de l’insecte, que s’accelera amb la pluviositat i les temperatures altes. Hi ha més focus de cries. Per tant, contràriament, també hi ha circumstàncies que accelerarien la seva desaparició aquesta temporada: “Si la tardor la temperatura es resseca, es perd humitat i es refreda, la temporada acaba molt abans”.

El canvi climàtic que vivim, però, va en sentit contrari: propicia més setmanes de calidesa, per la qual cosa expandeix els mesos d’estacionalitat del mosquit tigre.

Com controlar les plagues?

L’investigador del CREAF sosté que, des dels ajuntaments, és essencial controlar els punts de cria, per aplicar tractaments quan l’insecte es troba en fase larvària. “Amb dos ditets d’aigua, el mosquit tigre ja pot completar el cicle biològic. No necessita una gran bassa. Una ciutat, per tant, és un lloc perfecte: hi ha fonts, testos i embornals, que són punts de cria molt importants, ja que és fàcil que s’entollin”, exposa.

En aquest sentit, l’agència de Salut Pública de Barcelona, segons el director de Mosquito Alert, controla 80.000 embornals, setmana rere setmana. “Has de revisar-los, mirar si hi ha larves i aplicar-hi el tractament. Si se t’escapa un dels embornals, hi ha proliferació a la zona”, alerta.

A Sabadell, en canvi, no es fan tractaments de forma sistèmica contra el mosquit tigre –tal com sí que es fa amb les paneroles, per exemple–, sinó que les actuacions es realitzen a demanda de la població. Durant l’agost, però, només hi ha hagut dos requeriments de la ciutadania alertant de focus de mosquits tigre, que s’han solucionat en menys de 48 hores. El que sí que es promou des de l’Ajuntament són campanyes informatives per evitar que els mosquits proliferin en espais privats.

Mosquito Alert, l’aplicació

Diferents centres de recerca públics coordinen l’aplicació per a mòbils Mosquito Alert, dirigida per Frederic Bartumeus. Qualsevol persona pot notificar, mitjançant una foto, la possible troballa de mosquits, així com la dels seus llocs de cria en els espais públics. Al costat de la foto es recull la localització. Un equip d’entomòlegs s’encarrega d’analitzar la informació ciutadana, que ha permès analitzar com avancen les espècies al territori. La informació es pot consultar en un mapa interactiu.

