De l’adossat i la barriada: quan el futbol cohesiona

La ‘rentrée’ culturalens porta la darrera novetat de Cesc Dalmases (Sabadell, 1980). Concretament, el còmic La Masia, l’escola dels somnis, cridat a generar nous lectors entre el públic adolescent i juvenil.

I és que el còmic narra les peripècies de dos nois a l’escola de futbol base del Futbol Club Barcelona, coneguda popularment com la Masia. L’evolució del Manu i el Quim entre la infància i la joventut passa als ulls del lector en un paral·lelisme poc amagat que serveix per construir un relat de cohesió social. El Manu, fill d’una família migrant assentada a una barriada de Salt. El Quim, procedent d’un extracte social ben diferent: un adossat a Vilanova i la Geltrú.

Guinea Equatorial i Catalunya com a origen, en una història que conflueix en el Barça. “Volíem transmetre els valors del Barça, que de fet també són valors universals”, explica el mateix Dalmases. La narració apunta pinzellades interreligioses, com l’escena en què la família vilanovina proposa “fer una cerveseta”, mentre que la radicada a Salt contesta que no beuen alcohol. No sembla que l’elecció d’aquest darrer enclavament tampoc sigui casual. De fet, Salt ha estat centre de polèmiques amb connotacions racistes, a causa dels problemes de convivència entre part de la comunitat local i la nouvinguda.

També es percep la desesperança del jovent d’origen migrant que viu a Catalunya. “Vull sortir d’aquí“, diu el Manu. Sortir del barri gironí on viu i que –entenem– no sembla inspirar-li gaire confiança en relació amb el seu futur. El personatge de l’àvia, però, ajudarà el nen a autocentrar-se i valorar el que és real.

No manquen tampoc les escenes de cooperació, com ara la d’una pinya castellera, fantàstica metàfora de la col·lectivitat (en una temporada en què no han pogut aixecar cap castell). Té l’equivalent en una fira de Sopes del món, popularitzades a les viles catalanes per entitats veïnals: amb l’excusa de conèixer la cultura gastronòmica dels nouvinguts, també es creen xarxes de suport mutu.

La història, de fet, està avalada oficialment pel Futbol Club Barcelona. “Creiem que hem mantingut un equilibri entre posar-hi teca, però amb certa cura”, explica Dalmases. També han tingut accés a múltiple documentació gràfica, per tal de recrear la Masia amb la màxima fidelitat.

Parla en plural: si Dalmases s’encarrega del dibuix, és el seu amic i col·laborador Eduard Torrents qui guionitza a història. Va ser Torrents, de fet, qui va rebre l’encàrrec d’elaborar el còmic per part de l’editorial francesa Dupuis. La Masia, l’escola dels somnis forma part d’una col·lecció al voltant de diferents clubs de futbol europeus (ja s’ha publicat el de l’Arsenal, per exemple). I tindrà dues continuacions més. “Ara estem amb el segon volum, que esperem tenir enllestit a principis del 2021", revela Dalmases. I afegeix: “Explicarem la història del club, basant-nos en el decurs d’una família”.

Però la novetat ara és La Masia, del qual s’han editat 10.000 còpies entre l’edició en català i la de castellà. El podeu trobar a Sabadell Còmics.

