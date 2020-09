Rentar cotxes a domicili, a mà i sense aigua

A casa, a la feina, al gimnàs... Qualsevol lloc és vàlid perquè s’hi desplaci una persona per netejar i desinfectar un vehicle. En plena crisi de la Covid, Davide Brea, un gallec resident a Sabadell des de fa cinc anys, ha creat Plazy, una empresa que neteja cotxes a domicili i de forma ecològica, a mà i sense aigua.

El febrer d’enguany, Brea, que dirigia el departament digital d’una multinacional farmacèutica, va viatjar a Holanda per una reunió a la filial. Va deixar el seu cotxe en un servei d’aparcament i rentat. Quan va tornar, cansat després de la feina, i va entrar en el seu vehicle net, “la satisfacció va ser molt gran”.

Aleshores, va començar la investigació de mercat i va trobar que a l’Estat només hi ha dues empreses, a Madrid i València, d’aquesta mena. El primer que van fer va ser aprendre sobre el sector de la neteja, perquè “sí que sabem generar demanda perquè venim del sector digital”. Tot i que se sentia “inquiet i tenia clar que volia emprendre”, no va voler marxar de la multinacional quan va esclatar la Covid.

De totes maneres, va confirmar que el rentat de cotxes era una demanda recorrent, ja que es fa diverses vegades durant l’any. Aleshores, va activar la recerca d’inversió. Va fer una ronda de finançament i va aconseguir 20.000 euros per arrencar el projecte.

A finals d’agost, Brea va deixar l’empresa on treballava coincidint amb l’inici d’un període de proves de Plazy fins al novembre. En aquest moment, farà una altra ronda que li permeti finançar l’expansió a Barcelona i l’àrea metropolitana, prevista per al gener del 2021.

Ecologisme, una prioritat

La principal via de contacte amb els usuaris és la pàgina web, tot i que també s’han posat en marxa altres canals com WhatsApp i el telèfon. En rebre la sol·licitud, el Plazyer es desplaça en moto elèctrica al lloc on està el vehicle. A més, els productes que utilitzen són concentrats i biodegradables. Això fa estalviar més de 200 litres d’aigua per cada rentada, el que equival a 800 gots. “El meu objectiu era militar en un projecte ecològic”, recorda l’emprenedor.

A més, es fa de manera manual per tenir cura de la carrosseria del cotxe i es protegeix de futurs agents externs. “És un procés molt minuciós”, afirma Cristina Lozano, mànager d’àrea de Plazy. El cost d’una rentada completa és d’entre 23 i 30 euros.

Quan va sorgir la idea, van pensar que els clients estarien motivats a tenir el servei per salut i postureig. Arran de la Covid, però, la motivació s’ha ampliat. “Ara més que mai necessitem facilitar aquest servei”, afirmen, i apunten cap a perfils com gent gran i personal sanitari. De fet, Plazy va quedar finalista a la Hackathon Covid-19, una competició que es va celebrar a l’abril i maig amb l’objectiu de crear i potenciar propostes per ajudar la població en la nova normalitat.

