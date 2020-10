Sabadell, referent cultural

Rellançar la cultura de la ciutat i potenciar la marca Sabadell arreu de Catalunya. Aquests són els objectius per convertir Sabadell en Capital de la Cultura Catalana 2024. Si més no, complim amb dos requisits indispensables: cap municipi del seu entorn ha estat mai capital cultural i tot apunta que el projecte comptarà amb el suport dels 27 regidors del ple municipal. El suport unànime permetrà passar el primer tall, en què també s’haurà de presentar un relat de ciutat. No obstant això, serà un camí llarg i suposem que ple d’entrebancs.

No serà fins a finals de la primavera de 2021 quan es coneixerà el veredicte, dictat per l’entitat independent que porta el mateix nom. Després de mesos complicats per al sector cultural –molt perjudicat per la crisi sanitària de la Covid-19– és necessari preparar la ciutat per un projecte optimista, que es facin amb el suport i tota l’empenta de les entitats culturals i que permetin la col·laboració entre els agents públics i privats. Entre tots, amb el mateix convenciment de sempre, podrem donar un revulsiu cultural a la nostra ciutat i de pas enfortir a través d’un gran esdeveniment anual el comerç i la restauració sabadellenques, que també necessiten del suport unànime dels veïns i veïnes de la nostra ciutat.

