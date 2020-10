'Too good to go': l’app per no malbaratar aliments

Què passa quan arriba l’hora de tancar d’una botiga d’alimentació o un restaurant i, tanmateix, li sobra menjar que no ha venut? Pot ser que acabi a la brossa o que se l’emportin a casa els treballadors. Però des de fa un any, també és possible que te’l venguin a preu reduït, poc abans de tancar. És la filosofia de l’app Too Good To Go, que a Sabadell ha tingut com un dels pioners la Rostisseria del Centre, local de menjar per emportar al carrer de Sant Quirze inaugurat per la parella d’Abraham i Wood.

Too Good To Go funciona mitjançant una aplicació per a mòbils a través de la qual els interessats poden connectar amb diferents comerços que venen el seu excedent diari de menjar a un preu reduït per tal que no es faci malbé. L’aplicació, gratuïta i disponible a iOS i Android, mostra els establiments més pròxims a l’usuari, en els quals es poden reservar paquets de productes a preus que solen oscil·lar entre els dos i els cinc euros. El contingut és un enigma que no es resol fins al moment de la recollida.

En el cas de la Rostisseria del Centre, es tracta d’una barreja de cuina tradicional catalana i menjar asiàtic casolà (influenciat per Wood, que prové de Hong Kong). També venen articles, principalment del Japó, per tal que cadascú pugui cuinar menjar asiàtic a casa seva.

