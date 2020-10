“Vam tenir la sort d’aprendre d’ell”

La marxa de Borrell va suscitar una onada de reaccions, tant en cercles artístics sabadellencs com catalans. El president de l’Acadèmia de Belles Arts, Joan Llonch, lamentava la “trista notícia per al món de la pintura i de l’art en general”, tot afegint: “Tenim l’honor que la seva darrera exposició la va fer a l’Acadèmia”.

La direcció del Museu d’Art de Sabadell també va lamentar que marxés “un representant indispensable de l’abstracció pictòrica de l’art contemporani català i un dels artistes sabadellencs més reconeguts”.

Des de Barcelona, la Galeria Joan Prats (on col·laborava sovint) vessava llàgrimes: “Ha estat un plaer i un honor immens treballar amb ell tots aquests anys, i li agrairem sempre el seu compromís, la seva complicitat i la seva alegria”.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, feia èmfasi en la immediatesa de la marxa: “Dimecres de la setmana passada compartíem una estona amb ell a la seva exposició de Belles Arts i avui l’acomiadem...“.

Des de cercles culturals, la historiadora de l’art Maia Creus el recordava amb aquesta cita de Borrell: “Viure dins la pintura és deixar-te banyar per la llum”. Igualment, el pintor d’ascendència noruega Hans Moller glossava la seva figura: “Era una persona senzilla i directa que parlava amb els que no érem res com si fóssim iguals que ell; estic trist per la notícia però content d’haver-lo conegut”.

Així mateix, el filòleg Cesc Prat recordava que l’any passat havia presentat Borrell a Feliu Formosa, ja que no es coneixien, i el poeta li havia demanat de conèixer el pintor. “Vam passar més de 5 hores meravelloses xerrant i xerrant”.

Ara queda l’obra. I un lloc de pelegrinatge: la Capella Blava.