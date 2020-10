El Taulí, preparat per a la segona onada

L’augment de casos en la que ja s’anomena com a segona onada de la Covid-19 preocupa. El Govern de la Generalitat ja ha aplicat mesures restrictives en ares de protegir la salut, però que afecten directament determinats sectors de la nostra economia, com l’hostaleria, el comerç i l’oci, entre molts altres. En la darrera edició explicàvem que falten recursos en els centres d’atenció primària per poder fer front al coronavirus. El conjunt del sistema públic de salut pateix, des de fa anys –i no d’ara–, una manca de recursos i de personal per part de l’administració. Malgrat el context difícil i la falta de professionals i de finançament públic, el Parc Taulí ha demostrat que té capacitat per gestionar la crisi doblant la capacitat de llits d’UCI disponibles.

Publicitat

En qüestió de dues setmanes, l’hospital de referència de Sabadell tindrà el doble de capacitat per atendre malalts greus de Covid-19, en un context, com dèiem fa unes línies, novament complicat en l’àmbit epidemiològic. A banda, han reconvertit el concepte d’Urgències, potenciant el paper de les infermeres, per poder agilitzar una possible situació de crisi, entre altres mesures. El Parc Taulí està preparat per afrontar un nou augment de casos. Ha après la lliçó del març i l’abril i s’ha reforçat. I, en aquest sentit, dona tota una lliçó a les administracions.

Publicitat