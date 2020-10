Gran victòria del Club Natació femení a Manacor que el consolida a la zona de privilegi (2-3)

Confirmació. Després de les dues victòries inicials, el conjunt sènior femení de voleibol del Club Natació Sabadell ha aconseguit una victòria de prestigi a Manacor davant el potent Melchor Mascaró CV (2-3) després d'un partit molt disputat i amb diferents alternatives que s'ha hagut de decidir el tie-break del cinquè set. L'ajustat 23-25 del primer set ja feia preveure un duel molt igualat. Així ha estat.

En el segon, resposta contundent de l'equip illenc amb un 25-15, però les noies d'Hugo Gotuzzo no s'han enfonsat i en el tercer set han tornat a imposar-se amb autoritat (18-25) exhibint un gran nivell de joc. El 25-20 del quart parcial ha conduït el duel al cinquè set on el Club Natació ha jugat molt bé les seves cartes i s'ha endut el partit amb un parcial de 10-15.

És la tercera victòria de l'equip femení que el consolida a la segona posició de la taula -precisament desbanca al quadre de Manacor, ara igualats a punts juntament amb el Sant Just- i a només un del líder CV Sant Cugat, per millor diferència de sets. Una arrencada de lliga espectacular que fa pensar en una temporada de moltes alegries. Cal recordar que el sènior masculí no va poder jugar el seu partit d'aquesta jornada davant el CV Olot a causa d'un cas positiu de Covid-19. S'espera recuperar la normalitat durant la setmana que ve i poder tornar a la competició.

