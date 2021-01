Una setantena de persones exigeixen la reobertura dels centres esportius a Sabadell

Una setantena de persones s'han congregat a la plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament aquest diumenge per reclamar la reobertura immediata dels centres esportius, independentment de l'àmbit, a Sabadell. Els manifestants, propietaris o usuaris d'establiments esportius, portaven pancartes reivindicatives amb diversos lemes com "Esport responsable, esport indispensable. No al tancament dels centres esportius" i "L'esport és salut". A més, han organitzat una cassolada que ha durat una mica més de deu minuts.

Dit això, Rubén Martínez, propietari del gimnàs Line Crossbox, ha sigut l'encarregat de llegir un comunicat en representació del sector. D'entrada, ha afirmat que els centres esportius són espais segurs i que l'esport té una "incidència molt baixa", constituint només el 0,22% dels contagis totals a l'Estat Espanyol.

A més, ha indicat que tots els establiments s'han hagut d'adaptar per complir amb les restriccions establertes fins ara per evitar qualsevol risc. Així i tot, l'administració pública ha decidit prohibir qualsevol pràctica esportiva que no sigui a l'aire lliure fins a almenys el dia 17 de gener.

Martínez ha finalitzat el discurs amb la petició a la Generalitat de la reobertura de tots els establiments esportius de la ciutat i ha dit la següent frase: "L'esport no és la cura d'aquest virus, però és part de la solució". Els manifestants han aplaudit efusivament i després han fet càntics. A tall d'exemple, cantaven "No hi ha incidència, volem coherència" o "Boti, boti, boti, sedentari qui no boti".

D'altra banda, Irati Aguirre, propietària de Fit & Pole Sabadell i una de les organitzadores de la manifestació, ha explicat que s'han ajuntat vuit escoles de crossfit, pol dance i dansa. Ella ha mostrat la seva preocupació pel fet que hi ha molts centres esportius amb l'aigua al coll, tot i que de moment no n'hi ha hagut cap que hagi tancat. Aguirre demana més ajudes, ja que les rebudes fins ara són, segons ella, "insuficients".

