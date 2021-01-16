Publicitat
OBITUARI

Obituari del 17 de gener de 2021

SILVIA PAREDES ANDRES
Sala de Cerimònies Sabadell 18/01/2021 12:15

ROSER DOMÈNECH CANALS
Sala de Cerimònies Sabadell 18/01/2021 10:00

JOAN BOMBARDÓ JUNCÀ
Sense Cerimònia 18/01/2021 16:15

ISMAEL ESTEVE TORÀ
Castellar - Sala de Cerimònies Castellar del Vallès 17/01/2021 9:30

ALFREDO MACHADO FLORES
 Cerimònia en destí 18/01/2021 17:30

MARTA VILALTA PUJOL
Sala de Cerimònies Sabadell 17/01/2021 11:30

MANUEL PADILLA FERNÁNDEZ
 Sala de Cerimònies Sabadell 17/01/2021 12:15

MANUEL MARTIN GARCIA
16/01/2021

JUSTA MARTINEZ ORTEGA
15/01/2021

JUAN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 18/01/2021 8:30

FILOMENO GÓMEZ TORRES
Sala de Cerimònies Sabadell 17/01/2021 10:45

ASCENSIÓN JARA FRUCTUOSO
Sala de Cerimònies Sabadell 17/01/2021 9:15

Temes:

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Recomanat per a tu

Comentaris
To Top