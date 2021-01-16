Obituari del 17 de gener de 2021

SILVIA PAREDES ANDRES
Sala de Cerimònies Sabadell 18/01/2021 12:15
ROSER DOMÈNECH CANALS
Sala de Cerimònies Sabadell 18/01/2021 10:00
JOAN BOMBARDÓ JUNCÀ
Sense Cerimònia 18/01/2021 16:15
ISMAEL ESTEVE TORÀ
Castellar - Sala de Cerimònies Castellar del Vallès 17/01/2021 9:30
ALFREDO MACHADO FLORES
Cerimònia en destí 18/01/2021 17:30
MARTA VILALTA PUJOL
Sala de Cerimònies Sabadell 17/01/2021 11:30
MANUEL PADILLA FERNÁNDEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 17/01/2021 12:15
MANUEL MARTIN GARCIA
16/01/2021
JUSTA MARTINEZ ORTEGA
15/01/2021
JUAN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 18/01/2021 8:30
FILOMENO GÓMEZ TORRES
Sala de Cerimònies Sabadell 17/01/2021 10:45
ASCENSIÓN JARA FRUCTUOSO
Sala de Cerimònies Sabadell 17/01/2021 9:15