La Batalla de Bandes de Castellar ja té final

El Calissó ha omplert Castellar de música durant aquest darrer mes, amb una gran varietat d’estils que s’han donat cita al mític local de la vila. La Batalla de Bandes, un concurs musical a la castellarenca, ha servit perquè artistes i grups d’arreu de Catalunya presentessin les seves propostes amb concerts en directe de 45 minuts per convèncer el jurat del certamen.

Un cop vistes totes les actuacions, els crítics han atorgat els tres bitllets per a la gran final, el 20 de juliol, a la Sala Blava. Entre les bandes, n’hi haurà una Sabadell, Os vigilantes, que s’enfrontaran a Wild Mamas, de Ripollet, i Last Hope, de Sant Cugat. “Les tres propostes són realment diferents i poden funcionar molt bé. Tenim moltes ganes que la gent les vegi”, apunta l’impulsor del projecte, Dani Coma.

La cooperació entre les bandes

El talent musical ha convocat una desena de grups i artistes que han exposat sobre l’escenari del bar la seva força i esperit. “Ha estat una experiència nova i s’ha aconseguit el que volíem: cordialitat entre grups i ànim d’ajudar-se mútuament. A banda del públic habitual, ha vingut gent de fora a veure aquestes actuacions, vinculada al grup. Falta agafar una mica més de dimensió perquè vingui més gent interessada per la música en directe”, sosté el productor, satisfet amb l’acollida tot i les circumstàncies d’un calendari ple d’actes durant el juny.

Un dels requisits era que el repertori havia de ser propi, de manera que no s’han fet versions, tal com destacava el productor musical. Una iniciativa per fomentar la música en viu, promocionar bandes de diferents estils i donar suport a l’escena musical del país, servint alhora d’espai de difusió.