En Comú Podem reclama a l’Ajuntament de Sabadell que acceleri la transició energètica a la ciutat. La formació d’esquerres presentarà una moció al pròxim ple municipal de juliol instant a desplegar un pla per facilitar que hi hagi més comunitats energètiques a la ciutat, instal·lar més plaques fotovoltaiques a les instal·lacions municipals i fer balanç de quants acords s’han complert de la Declaració municipal d’emergència climàtica.

“O som conscients que la lluita contra el canvi climàtic ho fem també des de totes les administracions o no aconseguirem res”, afirma el portaveu de la formació, Joan Mena, que defensa “les polítiques de transició energètica són fonamentals pel present i pel futur”. “Malauradament, aquest govern no es pren de debò la lluita contra el canvi climàtic, no per la via de les paraules, sinó per la via dels fets”, afegeix.

Els comuns reivindiquen que, “a diferència dels ja cinc anys de govern de Marta Farrés”, en el mandat 2015-2019 “es va fer molt més per fomentar l’energia renovable als equipaments municipals reduint el consum d’electricitat i gas i millorant el grau d’eficiència en quilowatts per habitant”.