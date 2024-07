[Per Tom Colomer, Escriptor i dramaturg]

Veig des de lluny, i gairebé com un turista, com Espanya celebra la seva Euro o el seu Wimbledon, com el país s’omple de banderes i com no tarden a sortir els imbècils, com els cargols després d’un bon ruixat, cantant “catalán el que no bote”. Quin greu, Espanya, que hagis perdut els teus símbols a mans de l’odi i la ultradreta. I no ets l’única, eh, que els Estats Units, per exemple, t’han marcat molt el camí.

Grècia o Itàlia estan plenes de banderes nacionals (fins i tot Alemanya!) i ningú ho relaciona amb el feixisme, perquè es pot ser patriota sense ser un feixista. Sembla que Espanya no ho té clar, això, encara, i és desmèrit, un cop més, de la seva pobríssima classe política i de la poca consciència social. França o el Regne Unit no han permès que la seva bandera o el seu himne quedessin alineats amb la seva fosca història colonial, per exemple, i els mostren amb orgull quan es dona l’ocasió de treure pit.

A Espanya sol fer vergonya demostrar aquest orgull i és ben legítima la vergonya, perquè els símbols ja no representen un país, sinó la part més a la dreta d’aquest país. I l’esquerra espanyola, que sempre deixa tant a desitjar, sembla que ha claudicat, que s’ha rendit i ha entregat els símbols en lloc de reivindicar-los com a seus i lluitar-los. Fins i tot em sembla que per primer cop entenc que ràpid van convèncer tota la població que els catalans érem nazis el 2017: en van tenir prou d’ensenyar uns carrers plens de senyeres i estelades. Per ells la bandera, i fins i tot, diria, el nacionalisme, va de la mà del feixisme.

Quin greu, per Espanya i sobretot per la seva esquerra incapaç, que ha de defensar que animar la selecció és antifeixista perquè la selecció és diversa com l’Espanya que ells volen. Animar la selecció no és feixista perquè és un joc, són uns nois que juguen a futbol –i, per cert, ho fan molt millor que la resta–, però això fa de mal defensar quan qui baixa a entregar-los el trofeu és un senyor amb corbata que resulta que és el rei de tot un poble (ple segle XXI, no ho oblidem) i que rep aquest trofeu com si fossin terres conquerides, honors per a la seva corona, en el més pur estil medieval. Quin greu, Espanya.