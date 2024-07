El Banc Sabadell guanya un 40,3% més i eleva a 2.900 milions d’euros la retribució als accionistes

El Banc Sabadell va aconseguir un benefici rècord de 791 milions d’euros el primer semestre del 2024, fet que suposa un increment del 40,3% interanual, com a resultat del fort ritme de creixement del negoci, especialment en finançament a pimes i empreses, i en hipoteques, i de la constant millora del perfil del risc de crèdit, que ha permès tornar a elevar la qualitat dels actius i reduir provisions.

Aquest nivell de beneficis permet al Grup incrementar la seva rendibilitat RoTE fins al 13,1% al tancament del juny, cosa que implica una millora de 395 punts bàsics en termes interanuals i que compara amb el 12,2% del trimestre anterior i l’11,5% del tancament del 2023.

Fruit d’aquests millors resultats i perspectives, Banc Sabadell estima que retribuirà els accionistes amb 2.900 milions d’euros en dos anys. El Consell d’Administració ha aprovat repartir el 60% dels beneficis de l’exercici actual, complint la política de distribuir entre el 40% i el 60% del benefici (pay-out). Així mateix, la ràtio de capital CET1, que mesura la solvència de l’entitat, ha pujat al 13,48%, fet que suposa un creixement de 18 punts bàsics en el trimestre i de 27 respecte al tancament del 2023, ja que n’inclou la deducció per l’increment del pay-out del 50 al 60%.

El primer dividend en efectiu a compte es farà el proper mes d’octubre i pujarà a vuit cèntims d’euro per acció, fet que suposa un total de 429 milions d’euros, el 15% del total compromès per als dos anys. Només aquest dividend a compte del 2024, ja serà un 33% superior a la suma dels dos dividends pagats el 2023. Els diferents pagaments que es facin de manera recurrent en aquests dos anys sumaran un total de 53 cèntims per acció, equivalent a un 27% del valor de cada títol. “El Consell d’Administració de Banc Sabadell preveu que la remuneració a accionistes s’elevarà fins a 2.900 milions d’euros, una vegada que ha ratificat, com es anticipava en els trimestres anteriors, les millors perspectives de resultats de l’entitat per als propers anys, i la capacitat més gran per generar capital i valor a llarg termini per als seus accionistes”, explica Josep Oliu

L’entitat comunica així un increment de 500 milions d’euros respecte als 2.400 milions estimats al mes de maig. Aquest augment s’explica per la suma de 250 milions d’euros per un impacte menor de la normativa Basilea IV, després de la publicació definitiva al juny de la normativa actualitzada a aplicar, i pels 250 milions del programa de recompra que es va suspendre després de l’Oferta Pública d’Adquisició (OPA) hostil presentada pel BBVA. “Els sòlids resultats presentats avui, amb una millora del benefici del 40,3% fins a nivells rècord, són conseqüència de la transformació radical del negoci realitzada en els darrers tres anys , a més de l’extraordinari compromís de totes les persones que treballen al Grup, que se situa en nivells històrics i ja supera el 90%”, afegeix el conseller delegat, César González-Bueno.