Antoni Garcia, un personatge vinculat al teatre, l’ensenyament i l’esport sabadellenc

Si fos un futbolista, Antoni Garcia i Roviras (1946) seria el clàssic jugador polivalent, que es pot adaptar a qualsevol posició. De fet, la seva il·lusió de petit era el futbol, però la vida l’ha portat per diferents registres amb l’ensenyament i el teatre com a principals eixos, sense oblidar el món de l’esport i que és el pare d’una nissaga de futbolistes que han arribat a l’elit: l’Òscar, el Genís i el Roger.

La Creu Alta és i ha sigut sempre el seu barri. Ha viscut al carrer de Gambús, Vallcorba i ara, Antoni Cusidó. La seva afició pel món teatral va començar al Cor de Maria. “Cada any feien el Quadre d’Honor dels millors alumnes a l’antic Alcázar, llavors el teatre gran de Sabadell. Una vegada, com a premi, em van regalar un teatret i jo, a casa meva, feia representacions darrere la finestra a altres nens. M’agradava”.

D’aquí al Teatre Sant Vicenç. Quan es va traslladar del carrer Dinarés a la seva actual ubicació, darrere l’església de la Creu Alta, l’Antoni va començar a actuar. “El Lluquet dels Pastorets va ser el meu primer paper”, recorda. Va participar en els Pastorets durant 25 anys entre actor i director, però l’obra que “em va marcar seria l’Oliver Twist. De fet, només acabar la funció vam muntar un taller de teatre. Per allà van passar el Pep Ambrós, la Mariona Ribas o la Cristina Barbero. El Sant Vicenç ha estat un bon planter d’actors. També els germans Ten, que tocaven instruments i mira a on han arribat”. Posteriorment, va fundar el Grup de Teatre Tatxa amateur al Centre d’estudis Bertran i un altre a Monistrol de Calders, on la família passava l’estiu.

Amb 15 anys feia de mestre

L’Acadèmia Bertran és la segona casa de l’Antoni Garcia. Mig segle de la seva vida ha transcorregut a les seves aules i despatxos. “Jo estudiava per enginyer tècnic químic a Terrassa, però un dels professors del Claret, el Fermí Bertran, va muntar l’Escola i em va proposar fer de mestre. Em vaig trobar fent classes amb només 15 anys a 63 nens. M’ajudava el company de la carrera de Magisteri, l’exàrbitre Ramon Reñé”.

L’apassionava fer classes, però acabaria exercint de director pedagògic els últims 12 anys. I va donar el relleu al seu fill Genís, excapità del Centre d’Esports. També va convertir-se en pioner de les classes de repàs: “a casa havíem reunit 150 nanos, entre les 6 del matí fins a les 11 de la nit. En aquella època no era fàcil estudiar”, explica.

L’àmbit esportiu tanca el seu cercle vital amb un recorregut força curiós. “La meva dèria era jugar a futbol. Anava a la vella Creu Alta a veure entrenar el Sabadell de Juanito Ochoa, Irazoqui, Rovira, Totorica, Maiquez… Jo jugava els dissabtes amb la Penya Sallarés i Pla del Mercantil, però els pares em van dir que la vida es guanyava amb el cap i no amb els peus”. Un lema que ell no ha aplicat als seus tres fills. Això sí, “els vaig demanar que primer era estudiar per poder fer una carrera perquè el futbol no és etern”. Una de les seves satisfaccions va ser veure’ls coincidir en el primer equip del FC Barcelona en un partit de Copa Catalunya.

Durant un temps va canviar la pilota de futbol per la d’handbol. “Jugant a la Pèrgola, el pati del Casal Pere Quart, em va fitxar l’Arrahona. Amb 16 anys estava al primer equip. Vaig ser campió d’Espanya amb la selecció catalana. I com volia lluir els colors arlequinats, després vaig fitxar pel Sabadell”. Al mateix temps, ho compaginava amb el fulbet al campionat social del Club Natació Sabadell, amb el patrocini de l’Acadèmia Bertran i posteriorment el seu personal, Esportiu Antoni Garcia. Va ser pitxitxi moltes temporades. Màxima intensitat i, sobretot, màxima implicació.