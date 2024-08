FOTOS | Crema el motor d’un cotxe en ple carrer a Sabadell

Ensurt aquest diumenge al vespre després que s’incendiés un vehicle aparcat a Sabadell. El foc es va originar en cremar el motor del cotxe, que estava estacionat al carrer del Tibet, a Can Gambús.

Els Bombers van rebre l’avís poc abans de dos quarts de vuit del vespre. En arribar la dotació al lloc, la Policia Municipal ja havia actuat per sufocar les flames, malgrat que el cotxe encara fumejava. El motor va quedar totalment cremat, afectant una part de l’interior. Afortunadament, no hi va haver cap ferit.