La música també sonarà amb força a Castellar

Castellar es troba a les portes d’un dels caps de setmana més esperats de l’any. Igual que Sabadell, la vila vallesana viurà la Festa Major 2024 a partir d’aquest divendres, amb la música i la cultura com a grans protagonistes. Més enllà dels concerts de The Tyets i el cantant de Polinyà Roger Padrós, dos dels plats forts, la celebració torna a posar un any més el focus en els actes organitzats pel col·lectiu de Vilabarrakes.

El ja tradicional correlokals servirà de tret de sortida divendres, amb una trobada durant la tarda a l’Era d’en Petasques. Allà començarà el recorregut, que farà parada per viure el pregó jove al centre. La comitiva finalitzarà el trajecte al pla de la Bruguera, al costat de l’skatepark. “L’entitat porta un any treballant per a la cita. Hi ha molt temps i energies invertides per part del col·lectiu i esperem que tot surti igual o millor que l’any passat, que va ser un èxit”, remarquen des del col·lectiu.

La primera nit serà el torn dels discjòqueis locals Roger Murgó, Jordi Vilà i Manuel Lobato, amb ganes d’animar els assistents. La segona nit arrencarà amb Last Hope, el grup guanyador de la Batalla de Bandes que va tenir lloc el passat mes de juny al Calissó Cultural. Després, pujaran a l’escenari Bro Hymns, Mama Dousha, Svetlana i DJ Tofu. “Amb Mama Dousha tindrem una de les apostes més fortes”, avisen els organitzadors.

La música encara sonarà el diumenge a la nit, amb Dr. Calypso, Arc de Triomf i Femme Versions, que posaran el punt final a la Festa Major. “Dr. Calypso ha vingut altres anys i sempre ha tingut molt bona acollida. Ha de ser un reclam important per omplir l’espai l’última nit”, sostenen.

A les portes dels 20 anys

L’entitat castellarenca celebrarà l’any que ve els vint anys de vida, una fita especial que volen aprofitar per reivindicar la seva feina com a instrument de dinamització cultural al poble.

“Estem en un moment de salut molt bo, amb molts joves formant-ne part. És important que es mantingui aquesta implicació, perquè altres pobles de l’entorn s’han trobat amb problemes per organitzar actes per les festes majors i és crucial que el grup estigui fort i faci les coses com fins ara. El nostre objectiu sempre és oferir un espai d’oci segur, lliure d’agressions masclistes, lliure de feixisme i on la gent s’ho pugui passar bé, acostant la cultura a la vila”, tanquen.