El Club de Tir Sabadell supera les expectatives amb més de 360 visitants

Un nou èxit. La iniciativa de portes obertes del Club de Tir Sabadell continua tenint ganxo i es converteix en un dels punts forts del programa esportiu de la Festa Major. Així s’ha pogut comprovar aquest dissabte amb la presència d’un total de 363 visitants: 123 homes, 114 dones, 76 nens i 50 nenes. Entre els que han volgut provar les sensacions de tirar cal destacar l’alcaldessa Marta Farrés i la regidora d’Esports, Montse Gonzàlez.

Com explica el president del Club de Tir, Ricard Martínez, es tracta d’una jornada per explicar els valors d’aquest esport minoritari. Ja són més de dues dècades donant aquesta oportunitat a tots els sabadellencs durant la Festa Major i se sentia “molt satisfet” de la resposta d’enguany. “Teníem el llistó molt alt amb els 300 visitants de la passada edició i ho hem aconseguit amb escreix. Esperem que això també serveixi per captar nous socis i practicants”.

Els més petits han superat el centenar, mostrant un gran interès per fer les primeres tirades de la seva vida. Tot plegat en un ambient cordial i distés, que ha comptat amb la feina de tot el personal del Club de Tir Sabadell: entrenadors, tiradors, socis i pares. Les instal·lacions de la carretera de Bellaterra han viscut una jornada esportiva i social extraordinària. Repte superat.

FOTOS: LLUÍS FRANCO