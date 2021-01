Un dels debats protagonistes als mitjans de comunicació els darrers dies ha estat la conveniència de celebrar les eleccions autonòmiques el proper 14 de febrer o bé estudiar la possibilitat d’ajornar-les. Hi ha opinions de tota mena i posicionaments a favor i en contra. D’entre tots els punts de vista, és rellevant la visió del cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes.

Considera que és cabdal garantir una votació en condicions de salubritat, amb distàncies i ventilació, més enllà del debat sobre la data. És a dir, es tracta de compaginar un dret fonamental, com és el dret a vot, amb la protecció de la salut. La discussió sobre el 14-F evidencia fins a quin punt la Covid ho ha complicat tot: ara hi ha dificultats fins i tot per poder votar, un fet d’allò més habitual en un estat democràtic.

Lidiar amb la pandèmia és complicat, per això convé fer cas al criteri dels experts i prendre les decisions adequades en cada moment. Cal protegir al màxim la salut de les persones i al mateix temps garantir una certa normalitat. Per això, rebem amb preocupació els problemes dels estudiants de la UAB, que denuncien aglomeracions i poques distàncies a l’hora d’examinar-se. Cal abordar aquest tipus de situacions i evitar riscos innecessaris per poder conviure amb l’epidèmia.

