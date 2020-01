El Baricentro dels 80, escenari literari

Hernán Migoya (Ponferrada, 1971), torna aquest 2020 a les llibreries. Criat a la Barberà del Vallès dels anys 70 i 80, la seva nova novel·la portarà per títol Baricentro. Sí, es tracta del centre comercial inaugurat al costat de la C-58 entre Sabadell i Barberà un llunyà 1980. De fet, està considerat per algunes fonts com el primer centre comercial que es va construir a l’Estat espanyol.

Baricentro es publica al març de la mà de l’editorial Reservoir Books (304 pàgines). El polifacètic Migoya (qui és escriptor, guionista de còmics, periodista i director de cinema), revisita la seva història familiar des de les passejades per aquest espai comercial.

Segons expliquen des de l’editorial, la trama se situa quan el protagonista, Hernán, torna des del Perú fins al Vallès per a visitar els seus pares. En aquesta ocasió, però alguna cosa haurà canviat: La malaltia. En un dels passejos que realitza amb la seva mare per Baricentro, el narrador comença a traçar les seves memòries, des de la primera infància fins als anys de la universitat.

La seva història es converteix en una etnografia de la seva generació i de les anteriors, les que van construir el Vallès Occidental i la Catalunya popular, un retrat molt personal de la dècada dels setanta, els vuitanta i els noranta, on l’exploració del món interior només es connectava amb la modernitat per mediació del centre comercial que li dóna títol al llibre.

Cultura xarnega

Es preveu, doncs, que entri en el fenomen de literatura perifèrica (també anomenada cultura xarnega, que té en els escriptors Javier Pérez Andújar i Brigitte Vasallo alguns dels màxims exponents”).

El debut literari de Migoya data del llibre de contes Todas putas, que va causar un terratrèmol mediàtic l’any 2003, entre acusacions de masclisme.