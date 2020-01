Una nova oportunitat per la rifa de Reis

Per superstició, fanatisme o tradició. Qualsevol excusa és bona per viure la il·lusió d’engreixar el compte corrent de cop i per pur atzar. Després del sorteig de la Nadal i la Grossa de Cap d’Any, els sabadellencs tenim una nova oportunitat a la rifa del Nen. L’Albert, un sabadellenc que juga per segon cop a aquesta rifa, es refugia en el seu amor pel Reial Madrid i torna a buscar el número de la data en què el seu equip es va proclamar campió de la Champions League, el 26518.

En canvi, la Cristina compra el número que venen al bar on és assídua, confiant en la seva intuïció. Explica que una vident li va assegurar que aquestes festes sí que sí, i ella ho intenta ara per tercer cop. D’altres, com la família Mullor, decideix compartir el número que sempre ha jugat, una tradició familiar.

Sigui per l’excusa que sigui, la realitat és que les vendes han augmentat entorn un 6% a l’administració número 1 del passeig de la Plaça Major, que l’any passat va repartir un tercer premi d’aquest sorteig. Segons el propietari de l’establiment, Julià Larqué, el precedent ha animat als sabadellencs a apostar per aquesta administració. “Vam esgotar els dècims de loteria de Nadal i estem a punt d’esgotar els de la rifa de Reis”, apunta Larqué. Segons les dades del 2019, a la província de Barcelona es va gastar una mitjana d’11,05 euros per habitant.

Com funciona?

El sorteig se celebrarà el dia 6 de gener al migdia, a les 12 h al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat, pel sistema de bombos múltiples. L’emissió és de 50 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l’emissió és de mil milió d’euros.

Es distribueix el 70% de l’emissió en premis, és a dir, 700 milions d’euros. El Primer Premi és de 2 milions d’euros per sèrie; el Segon Premi, de 750.000 euros per sèrie i un Tercer Premi de 250.000 euros per sèrie.