La clau màgica

[Per Josep Mercadé, periodista]

Una de les bones coses que té això de l’endemà de Reis és el de la normalització dels àpats. Aquest és un dels temes de conversa a les parades dels mercats quan molts s’hi acosten a la recerca d’una bona dosi de verdures per iniciar un peculiar ramadà per refer-se de l’opulència nadalenca. És la pena del mes de gener que es clou amb els càrrecs de les targetes de crèdit que salden les compres compulsives de setmanes anteriors.

Aquest any, però, l’endemà de Reis ens porta una cosa ben diferent. Una segona votació al Congrés de Diputats per tal de tancar un debat d’investidura atípic. Amb molt de soroll, gesticulacions i insults per la banda dreta i extrema dreta. Fins i tot hi ha hagut joc brut abans de l’inici amb la decisió de la Junta Electoral Central d’inhabilitar el president de la Generalitat per posar una pancarta al balcó de palau.

També hem tingut un temps mort d’un dia i mig per tal que les senyores i senyors diputats poguessin celebrar la diada de Reis a casa amb els seus. Això sí, amb el bitllet de tren o avió a la mà per tornar de seguida a Madrid per a la votació definitiva.

Durant aquest interval del partit disputat al faristol del Congrés de Madrid, a milers de ciutats de tot l’estat tres personatges, anomenats els Reis Mags d’Orient, rebien amb gran solemnitat les claus màgiques que obren totes les cases. Sabadell no ha estat una excepció. L’alcaldessa Marta Farrés, les va lliurar al barri de Can Deu abans de l’inici de la Cavalcada de Reis.

Com s’ha pogut comprovar, certament aquestes claus tenen un component màgic ja que, en més o menys quantitat, Ses Majestats (els d’Orient) han deixat regals per a tothom a les cases. I tots hem dit: que en són de bons i generosos aquests Reis. I hem gaudit veient com els més petits desfeien apressadament paquets embolicats amb molta cura. Tot això ha passat en una nit màgica i de felicitat.

Però de la nit passem al dia de després. Ara aquesta màgia ha deixat d’existir. Però el que queda és la clau que obre la porta a un govern de coalició entre el Partit Socialista i Unidas Podemos. És una clau que porta els colors d’Esquerra Republicana i que no té altra combinació que facilitar la governabilitat a Espanya. No sabem fins quan, ni què passarà d’aquí a ben poc. Eleccions a Catalunya, potser. En qualsevol cas, el que sí farà aquesta clau és moure fitxa.