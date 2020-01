Carme Forcadell seguirà a la presó

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat la presó provisional dela sabadellenca Carme Forcadell dictada pel magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, el 23 de març del 2018, i ratificada el 17 de maig de 2018 per la Sala Penal. Els dotze membres del TC han desestimat el recurs d’empara de l’expresidenta del Parlament i consideren que no es van vulnerar els seus drets fonamentals al jutge ordinari predeterminat per la llei i a un procés amb totes les garanties”.

El TC ha fet pública la decisió aquest dimecres però no notificarà la sentència fins d’aquí a uns dies.