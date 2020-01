L’escola Joanot Alisanda reobrirà dimecres

L’escola Joanot Alisanda reobrirà portes aquest dimecres. Aquest dimarts no s’ha pogut obrir després que el vent ha aixecat part de la coberta del gimnàs.

En una piulada, l’Ajuntament ha anunciat que les classes es reprendran dimecres, però amb canvis:

#ACTUALITZAT ‼️ Al Joanot Alisanda demà es reprendran les classes al centre amb normalitat, però hi haurà canvis en les entrades i sortides dels alumnes👉 l'accés serà per la porta 🚪del carrer Fèlix Amat — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) January 21, 2020

Per la seva banda, la Generalitat s’ha compromès a substituir la coberta de l’escola. Ajuntament, Generalitat i la direcció de l’escola han acordat el tancament per precaució durant el dia d’avui, i el govern català ja ha posat en marxa el procés de contractació per renovar la coberta, que es canviarà aquest 2020. En la ventada de finals de l’any passat ja es va haver de perimetrar l’accés principal, després que part de la mateixa coberta volés amb el vent.

En cas que alguna família ho necessiti, el professorat de l’escola atendrà els alumnes a l’edifici de l’Escola de Música, al carrer de Sant Oleguer número 7.