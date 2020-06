Juan Heredia: El mos més dolç de l’avinguda de Matadepera

Ja quan era petit es passava les hores jugant a una modesta bodega del carrer del Priorat. Aleshores, els seus pares només venien melons i síndries. I només treballaven els mesos de calor. “El pare ens deia que juguéssim fent camins de melons. En el fons, l’ajudàvem a endreçar-los i que es ventilessin”, recorda Juan Heredia (Sabadell, 1963) amb nostàlgia. El sabadellenc revela com, de jovenet, marxava amb el pare a vendre fruita en furgoneta i s’amagava sota el seient quan el seu pare cantava l’arribada: “Em feia molta vergonya que cridés pels carrers”, admet entre rialles.

D’allò ja en fa molts anys. I, de la petita bodega de Ca n’Oriac, després d’alguns trasllats més, la família va anar a parar a l’avinguda de Matadepera quan els carrers del voltant encara estaven sense pavimentar i s’enfangaven cada cop que plovia. Ara, ja fa més de quaranta anys que hi treballen. I d’aquí, el nom de la seva botiga: Fruiteria Ca n’Oriac, la de tota la vida.

Heredia és – i així se’n sent– sabadellenc, però ha fet seva la s andalusa a l’hora de parlar, herència familiar, i molts clients pensen que és murcià. “Veus? Com la meva fruita, per a tots els gustos!”, bromeja. S’ha adaptat a la seva clientela –que ja considera una família– i s’ha especialitzat en l’embotit, els dolços i la pesca salada murciana. I és que gran part de la migració murciana que va arribar a Sabadell es va instal·lar a Ca n’Oriac. I és com s’ha fet un lloc al barri. “Em diuen que soc l’ànima de la fira de comerciants”, presumeix Heredia. I, encara que no s’ho vulgui creure del tot, acaba assumint que és així.

Potser és la seva actitud, la seva antiguitat com a comerciant o que cuida cada detall. Diu que no sap ben bé què és. Però intueix que és molt estimat al barri perquè tracta els clients com si fossin família, i ofereix “del més bo, el millor”. Juan Heredia i el seu llegat familiar no només ha prestat servei al nord, també ha estat durant més de vint anys al Mercat Central. Com la majoria de comerciants, Heredia s’ha enfrontat des de primera fila a un dels reptes més grans dels últims temps: la crisi del coronavirus, que ha posat la botiga potes enlaire. “Hem reformulat les nostres pràctiques i hem ofert, i continuem fent-ho, la compra a domicili als clients de sempre”, explica. Però no li importa: assumeix que està molt millor a la botiga que al sofà de casa. D’això se’n diu passió.

