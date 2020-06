Troben una plantació de marihuana a Can Puiggener connectada a la llum il·legalment

Els Mossos d’Esquadra van trobar aquest dilluns una plantació de marihuana al barri de Can Puiggener. El cultiu de 150 plantes va ser trobat en un domicili que estava connectat a la xarxa d’enllumenat de forma il·legal durant una intervenció de la policia catalana a la zona per perseguir el frau relacionat amb l’enllumenat públic. S’investigarà el propietari de la plantació per un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació del subministrament elèctric.

Els Mossos d’Esquadra van realitzar una intervenció al barri en què es van desconnectar vuit domicilis de la xarxa d’enllumenat al llarg del matí. Hi van participar agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana, de la Unitat d’Investigació, els ARRO de la policia catalana, i també es va comptar amb la col·laboració de la Policia Municipal. Des dels Mossos assenyalen que en alguns casos la connexió fraudulenta es fa per necessitat, però en d’altres per dur a terme activitats il·legals, com és el cas de la plantació de cànnabis.

La policia catalana ha centrat l’atenció en la seguretat de l’enllumenat després d’incidents tràgics com l’incendi de Sant Roc de Badalona el gener de 2019, en què tres persones van perdre la vida per una sobrecàrrega en una connexió il·legal a la xarxa de llum. Els Mossos adverteixen que efectuar pràctiques d’aquest tipus eleva el risc d’incendi. Només a la província de Barcelona, amb dades de l’any 2018, Endesa va arribar a detectar 19.739 casos de frau elèctric, a raó de 54 diaris.

