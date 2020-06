Tornen les curses il·legals de cotxes a Can Roqueta

El polígon de Can Roqueta ha tornat a ser objecte aquest cap de setmana d’una trobada d’amants de la velocitat, que han decidit convertir els carrers d’aquesta zona de la ciutat en una improvisada pista de carreres. Els fets van passar de nit, i la Policia Municipal va intervenir-hi per dissoldre la concentració, on, a més, van denunciar dos homes per conducció temerària.

Els fets van passar poc abans de la mitjanit de divendres a dissabte al carrer Manent. Segons detallen fonts policials, centenars de persones, sense determinar-ne quantes, s’hi havien reunit per assistir al que tot apunta que eren curses il·legals amb cotxes i motos.

El cos hi va destinar fins a tres unitats, que van permetre identificar dues persones que en aquell moment eren al volant, dos homes de 23 i 28 anys. Se’ls va denunciar per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conducció temerària.

Segons l’atestat policial, aquestes dues persones van ser enxampades fent virolles i derrapatges, i fins i tot van intentar fugir del lloc a gran velocitat en adonar-se de la presència policial. A banda, en l’operatiu es va denunciar un conductor per no disposar de la ITV en vigor, i es van fer dues proves d’alcoholèmia, que en aquest cas van donar negatiu.

El darrer cas

Aquest és el primer cas en què la Policia Municipal intercepta els participants d’una cursa il·legal des del passat mes de desembre. El passat mes de desembre es va localiyzar un grup nombrós que es reunia a Can Roqueta les matinades dels caps de setmana.

En una nit s’hi havien arribat a reunir fins a 300 persones. No obstant, laPolicia Municipal va procedir a tancat els accessos de la zona i se’ls va vigilar amb agents de paisà i un radar mòbil.

En aquella ocasió es van interposar 54 denúncies: 19 per conducció temerària; 15 per excés de velocitat; es van interposar 4 denúncies per no respectar els semàfors, 1 per no haver passat la ITV; i una altra per no disposar d’assegurança obligatòria.

