Protecció Civil no descarta aplicar el model de l'Hospitalet a altres municipis

Protecció Civil preveu aplicar a Barcelona el model de restriccions de l'Hospitalet de Llobregat per aturar l'augment de casos de coronavirus i no descarta fer el mateix en altres municipis. "Anem cap al model de l'Hospitalet", ha dit la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, en declaracions a TV3.

Ha explicat que el Procicat acabarà de concretar aquest matí les mesures però ha apuntat que buscaran "evitar al màxim possible el contacte social", establir restriccions d'aforament a bars i restaurants -50% a l'interior i distància de dos metres entre taules a les terrasses- i cita prèvia per anar als establiments. A més, és "molt probable" que es tanquin els locals d'oci nocturn.

Ferrer no ha descartat que aquestes mesures s'ampliïn a tot l'Hospitalet i a altres municipis.

Ferrer ha afirmat que la idea per a Barcelona, com a l'Hospitalet, és "no sortir de casa si no és estrictament necessari". Ha afegit que la meitat dels contagis provenen de trobades familiars i socials i això s'ha de "tallar ràpidament".

Ha explicat que, a l'espera de la decisió final del Procicat, és "molt probable" que les mesures afectin tota la ciutat i ha apuntat que la situació que es dona a l'Hospitalet i a Barcelona es pot estendre als "municipis que estan a tocar".

Ha indicat que les mesures aprovades necessitaran de l'autorització judicial, com ja va passar al Segrià i a l'Hospitalet, i no ha descartat que siguin modificades. Per això, ha afirmat que cal que al judicatura faci "un aprenentatge i es deixi assessorar dels que entenen".

La directora general de Protecció Civil ha reconegut que els escenaris són "molt complicats" i que el resultat de les mesures que ara es prenguin no es podrà comprovar si funcionen fins d'aquí a uns 12 dies.

Ferrer ha assegurat que ja sabien que hi haurien rebrots i que més enllà de si han arribat abans del previst, l'important és "ser àgils i podem implementar i improvisar" les mesures necessàries. Sobre si s'està actuant tard, ha afirmat que "és probable" que els epidemiòlegs puguin arribar a aquesta conclusió però ha apuntat que es treballa segons els escenaris que es van presentant.

La directora genera de Protecció Civil ha explicat que no s'ha volgut tornar al model de fases perquè la situació a cada municipi "és absolutament diferent" però ha reconegut que és un moment "una mica complicat" i "de confusió".

En aquest sentit, ha apuntat que s'haurà d'estar "atents a la informació" perquè és un "dubte raonable" pensar que potser no es pot accedir a la zona on es vol anar de vacances. "No puc avançar com estarà Barcelona o la Costa Brava en 15 dies", ha exemplificat.

