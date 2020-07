La Crida denuncia manca de debat en el pla post-Covid

La Crida per Sabadell denuncia que el pla de xoc post-Covid no ha comptat amb el debat necessari per consensuar mesures de ciutat. La formació ho ha denunciat en una roda de premsa celebrada aquest dimecres tarda en plena plaça Sant Roc, on han avançat que veuen “difícil” donar el seu suport al document que divendres es debatrà en un ple extraordinari.

“Calia un debat sobre les prioritats i les pautes d’organització de l’administració de cara a la ciutadania, les entitats i les empreses per assolir màxima eficiència i eficàcia, i ha avançat en solitari”, ha denunciat la portaveu, Nani Valero.

En aquest sentit, assegura que “parlen d’un procés de debat, però no n’ho ha hagut”, apuntant que neix amb mancances, tot i el temps que hi han dedicat els tècnics municipals.Per la seva banda, el regidor i exalcalde Maties Serracant destaca que l’executiu local “ha estat incapaç de fer una proposta sòlida i de futur”, fet que considera que evidencia la manca d’un model de ciutat a nivells social i econòmic.

Amb tot, de les 103 propostes que la Crida ha presentat, només 14 han estat explícitament acceptades, 25 desestimades, 44 assumides dintre de les propostes del pla inicial del Govern, i 20 més s’estudiaran, vinculades sobretot a espai públic i mobilitat. Amb tot, creuen que el pla sortint “no té res d’extraordinari” i que es presenta amb cert retard.

