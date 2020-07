Correus obre una nova sucursal a Sabadell

La nova sucursal 4 de Sabadell, situada al carrer Salenques, 27 ha estat disenyada per millorar l’atenció i l’accessibilitat del serveis postals als ciutadans, oferint-los un espai modern i amable on poder realitzar les seves operacions amb més comoditat i agilitat. Una oficina que s’adapta al nou concepte d’establiment amb que la companyia aposta per reinventar el model de negoci de la seva extensa xarxa de 2.393 oficines.

La transformació comporta un canvi substancial del concepte d’establiment, que evoluciona de ser una oficina postal tradicional a convertir-se en botiga comercial, on tot s’orienta a millorar l’experiència dels usuaris, facilitant-los un tracte diferenciat, una atenció més àgil i nous articles a la seva disposició.

Correos està convertint la seva xarxa d’oficines en centres multiservei on la

ciutadania pugui fer més operacions en menys temps, per això a la nova

sucursal de Sabadell els clients podran també des de comprar embalatges

ecològics o sobres ja prefranquejats, a recarregar el mòbil, enviar Diners en

minuts a qualsevol país del món, comprar entrades a espectacles o pagar els

rebuts de gas, el telèfon o l’electricitat.

