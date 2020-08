El camió itinerant que les Barraques no han pogut fer voltar

És cert que la Covid-19 havia trastocat tota la previsió, inclòs l’espai de Barraques de l’Eix Macià i concerts. Però a la Comissió de Festes Populars de Sabadell tenien un pla alternatiu: habilitar un camió i fer unes barraques itinerants.

Tant és així que la idea estava molt avançada i fins i tot pactada amb la regidoria de Cultura, que veia amb bons ulls la iniciativa. Encara més: havia compromès una petita partida econòmica. “Tanmateix, quan l’Ajuntament va decidir suspendre totes les festes, la nostra programació també va caure”, explica Pau Recio, portaveu de la comissió.

Tot i això, feia mesos que estaven treballant en un programa que s’adeqüés a la normativa i s’hi havien trencat el cap, explica Recio. La proposta consistia a habilitar un camió sonoritzat com a escenari transportable, amb el qual voltar pels barris de Sabadell entre el 4 i 7 de setembre. Les activitats estaven repartides en quatre franges, al llarg del dia: matí, tarda, vespre i nit. “I per evitar aglomeracions, la idea era anar canviant d’indret a cada franja”, explica Recio. Mentre que al matí seria més aviat territori per a les gimcanes i les activitats infantils, la tarda i el vespre eren moment per al Saballut de Ferro, el concurs de Titius, l’Animalada i els Garrotins; mentre que a la nit sonarien petites bandes locals.

I tot això, sense fer públiques les localitzades. “Qui ho gaudiria? Doncs les persones que fossin a la plaça o als balcons en aquell moment”. Una itinerància que se salvaria en part amb la retransmissió via streaming: “Així podries estar en una terrassa amb els amics i anar rebent vídeos dels actes del camió”.

Les tretze entitats que configuren el col·lectiu proposen reprogramar els actes per a aquesta tardor. Tot i així, Recio explica que encara no han arribat a una entesa amb l’Ajuntament. “Amb la regidoria de Cultura teníem acordat el format”, sosté, però ara la regidoria de Joventut –que és qui ens dona la subvenció– ens demana que renunciem a la partida que ja teníem i que tornem a fer una altra petició”. En tot cas, al setembre reprendran el diàleg.

