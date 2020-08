El ‘sabadellenquisme’ desperta a principis de setembre!

La primera setmana de setembre porta i comporta cada any la Festa Major de la ciutat. Enguany ha estat suspesa per l’Ajuntament, com a prevenció de possibles rebrots de Covid-19. I és que les aglomeracions massives són –ara per ara– un escenari que s’ha d’evitar. Tanmateix, els nostres cossos tenen memòria. I desperta el ‘sabadellenquisme’, arribats els dies previs al 7 de setembre.

Just quan el cos recorda l’època de l’any que vivim. I al final, sempre acabem volent fer una petita celebració. És justament el que va passar amb el Sant Jordi: arribat el 23 d’abril, qui més qui menys va anar a buscar una rosa o un llibre. Diferent, sí. Però ja han nascut iniciatives espontànies per fer una mica de gresca. A més, els bars i restaurants esperen treballar de valent. Això sí: sense multituds. Sense Festa Major, però dempeus!

Corrandes, grafits i tast de birra de la cultura alternativa

El sector cultural privat és el que posarà color a aquesta No Festa Major. Escalfem motors avui mateix, amb un nou taller de l’Acadèmia de la Cervesa, que tindrà lloc a La Microcerveseria (19 h).

El gruix dels actes arrenca dijous, 3 de setembre. És el cas de Retro, una performance que presenta el pintor el Gustav Glander a la Galeria ImpaktesVisuals, cau d’ARTEfacto i el grafiter Ramon Puig, Werens. Donades les limitacions, cal reservar entrada. De fet, hi haurà tres projeccions (de 18 a 21 h).

A més, el jove cantant de Polinyà Roger Padrós -malgrat que és considerat pràcticament sabadellenc- actua als Jardinets de l’Espai Cultura el mateix superdijous (21 h).

Una altra proposta cultural, en aquest cas virtual, serà el debat sobre les corrandes i la cançó improvisada a Sabadell, que tindrà lloc el mateix dia a les 19 h. Es podrà seguir pels canals en línia dels organitzadors: La Fundació Bosch i Cardellach, Inmaterial Vallès i Òmnium Sabadell. Hi intervenen Teresa Mira, Josep Alavedra, Anís Falcó i Carles de la Rosa.

Finalment, els actes d’aquest atapeït dijous segueixen amb un segon taller de cerveses, en aquest cas al bar Tourmalet, que tindrà lloc a les 19 h.

I dissabte, finalment, l’escriptor David Vila i Ros interpretarà l’espectacle Un Hivern a Cramòvia, juntament amb el cantautor terrassenc Un tal Pere. El concert i recital tindrà lloc a l’Espai Àgora (21 h).

Reobre Belles Arts

L’Acadèmia de Belles Arts reobre portes la setmana vinent. I ho fa amb una doble proposta: per una banda, una mostra al cub d’Assaig de l’artista Paula Blauna amb obra gràfica i il·lustracions. I per l’altra, una exposició del pintor local Alfons Borrell (en paraules de Gerard Torres Sanmartí, de l’Acadèmia, “probablement el pintor més conegut entre la ciutadania”).

Comissariada per Patxi Ocio Casamartina, romandrà oberta fins al 2 d’octubre. La inauguració d’ambdues exposicions serà el proper dimecres, 2 de setembre, a les 19 h.

Habitualment entren unes 70 persones a la sala. “Però si en som 20, en serem 20. La gent haurà d’entrar per torns”, explica Torres Sanmartí. I és que, malgrat que no hi hagi Festa Major, “la nostra activitat expositiva ha de continuar; a banda que porten molta antelació i es fa difícil anul·lar o anar fent tombs”, sosté.

Manuel Fuentes, Joan Pera i havaneres, a la ‘Festa Menor’

La sabadellenca UiU Promotors ha organitzat el programa Hi Som per Festa Major! del 4 al 7 de setembre als Jardins de l’Espai Cultura Sabadell.

El polifacètic Manel Fuentes serà l’encarregat d’obrir la programació amb un concert en acústic el divendres 4 de setembre a les 21.30 h. Es tracta d’una ampliació de vuit espectacles del cicle Hi som! que ja s’està duent a terme al mateix lloc.

El seguirà la vetllada flamenca amb el cantaor sabadellenc Cristian Saucedo, el dissabte 5 a les 18 h; el mateix dia a les 22 h hi haurà l’actuació de The Beatboys –un tribut a The Beatles–; l’actor Joan Pera amenitzarà la tarda del diumenge dia 6, a les 18 h, i Kim Marín actuarà en un format de quartet a les 22 h. Tanquen el programa els matadeperencs Mariners de Riera amb Les millors havaneres, dilluns 7 a les 12 h.

Les entrades per als diferents concerts ja estan a la venda per internet, així com a la cafeteria La Granja (al carrer de l’Escola Industrial, 34).

