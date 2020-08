Iker Undabarrena, un producte de Lezama, és el sisè fitxatge del Sabadell

El mig camp arlequinat té un nou inquilí. Es tracta d'Iker Undabarrena Martínez, de 25 anys, que arriba procedent del Tenerife on ha militat les dues últimes temporades. De totes maneres, aquest jugador nascut a Gorliz és un producte nat del planter de l'Athletic Club Bilbao. Un home fet a Lezama. Va debutar la temporada 12/13 al filial blanc-i-vermell i la seva progressió semblava imparable cap al primer equip. Ha estat internacional amb Espanya a les categories inferiors. Amb 20 anys, va debutar a Segona Divisió A la temporada 15/16 després d'aconseguir l'ascens en l'anterior. Però dues lesions greus al genoll el van fer perdre pistonada i protagonisme les dues següents campanyes de nou a Segona B amb el filial.

Veient que tindria difícil el seu ascens al primer equip -on altres futbolistes li havien barrat el pas-, l'Iker va trobar una bona sortida professional en el Tenerife, club que entrenava Joseba Etxebarria, exjugador i tècnic de base de l'Athletic Club. El coneixia molt bé i va apostar per ell. Undabarrena va jugar 27 partits a la categoria de plata la temporada 18/19 i un total de 19 en la passada. Encara que tenia contracte, ha arribat a un acord per rescindir i acceptar l'oferta del Centre d'Esports.

Es tracta d'un migcampista total que pot ocupar qualsevol zona d'aquesta parcel·la encara que té més qualitats per jugar per davant de la defensa com el clàssic pivot defensiu, tot i que també llueix condicions per donar fluïdesa al joc d'atac. Amb aquesta incorporació el Sabadell tanca pràcticament el capítol de fitxatges del migcamp i se centra a trobar efectius per la zona ofensiva. José Manzanera treballa intensament per incorporar un mitja punta i un '9'. També s'intentarà signar un lateral dret. Aquesta setmana pot ser clau. La plantilla arlequinada ha tingut festa aquest dilluns -han passat noves proves de PCR- i el dimarts tornarà a la feina.

