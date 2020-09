El Taulí supera de nou les 50 persones ingressades per coronavirus

Després d'uns mesos de juny, juliol i agost amb una incidència baixa, el coronavirus torna a agafar força al Parc Taulí. La corporació sanitària té a hores d'ara 52 persones ingressades per la Covid-19, una xifra que no es veia des del 26 de maig.

El Taulí va ingressar ahir dilluns 4 persones per aquesta malaltia, arribant al total de 52 en aquests moments. L'hospital també ha comunicat que ahir es van produir dues morts per la Covid-19 i va diagnosticar 21 nous casos que no han requerit hospitalització.

D'aquesta manera, el Taulí ha acabat el mes d'agost amb 13 defuncions per coronavirus, després que entre l'11 de juny i el 18 d'agost no se'n produís cap. Des de l'inici de la pandèmia, a l'hospital sabadellenc hi han mort 381 persones per coronavirus.

Pel què fa a les hospitalitzacions, de les 52 persones ingressades, 45 estan a planta i 7 a les UCI. El nombre de pacients a les cures intensives és el mateix des de dimecres passat, mentre que el d'ingressats a planta ha augmentat en cinc persones en l'últim dia.

