El teu defensor: “Estem sense teleassistència”

No ens funciona la teleassistència

“Des de fa una setmana, no ens funciona la teleassistència a alguns veïns per una avaria telefònica”, explica l’Alonso, un veí del barri de la Plana del Pintor que ens contacta perquè mediem amb Movistar. Segons sostenen, diversos veïns han contactat individualment amb el 1002, el telèfon habilitat per a aquesta mena d’avaries, però després de “diversos dies sense servei”, alguns d’ells es van unir per denunciar-ho.

“No pot ser que cada cert temps caigui la connexió, ja ens ha passat algun altre cop però no han trigat tant de temps a reparar-ho”, afegeix l’Ana Maria, una de les veïnes que no disposa de connexió. De fet, els carrers afectats serien, almenys, el de Candachú, de Vosgues i el passatge de Paderna, però creuen que l’afectació ha anat més enllà.

“El que demanem no és només que posin un pegat en aquesta suposada avaria, sinó que es faci una reparació total del que estigui en males condicions”, demanen els afectats que han contactat amb aquest diari. Segons la seva versió, tot i que van trucar reiteradament i per separat a la companyia, va passar una setmana i els problemes amb la connexió continuaven sense solució.

L’avaria va ser causada per les tempestes de setembre

El teu defensor va contactar amb la companyia telefònica per transmetre-li la incidència i un dia després Movistar havia enviat tècnics a la zona per solucionar l’avaria. Fonts de Movistar vinculen aquesta incidència a les tempestes de principis de setembre a Sabadell.

“Quan hi ha pluges molt intenses, pot ser que algun cable es vegi afectat en mullar-se i es produeixin incomunicacions en alguns domicilis”, com és el cas del que ha passat en aquest cas. Segons defensa Movistar, la incidència que es va registrar a aquesta zona de la Plana del Pintor no va ser massiva ni va afectar centenars de persones, però sí que reconeixen que hi ha hagut “diversos” particulars afectats, sense concretar el nombre.

De la mateixa manera, asseguren que han “accelerat prioritats” perquè els veïns poguessin disposar amb normalitat del servei. Amb tot, els afectats van estar 10 dies sense connexió.

