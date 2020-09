Antonio Hidalgo: "Perdre no agrada, però marxo content"

Roda de premsa Antonio Hidalgo després de la derrota a Mallorca (1-0)

Valoració del partit: La veritat és que estic content. Perdre no agrada a ningú però marxo content amb el que he vist a Palma. Durant la primera meitat hem estat superiors, hem trobat les situacions que esperàvem que passessin si bé és cert que no hem trobat la definició, ni les centrades per poder fer-los mal.

A la segona part, ells -Mallorca- han entrat molt millor que nosaltres. Està clar que nosaltres, sigui pel que sigui, no tenim la continuïtat durant els 90 minuts. Físicament no acabem d'estar tot el que hauríem d'estar i patim massa durant el tram final".

Dues derrotes a les acaballes: "Perdre en els últims instants de partit fa molt de mal. Però els jugadors segueixen creient en el que fan i en la nostra idea de joc. Hem pogut veure un Sabadell millor que el de Vallecas, amb possessions llargues. Sabem que en aquesta categoria els errors penalitzen molt"

En què ha estat bé l'equip: "De com hem jugat a la primera meitat. Minimitzar tot un Mallorca, amb la diferència de pressupostos que hi ha... Venir a Palma i atrevir-te a proposar això és el difícil. Està clar que no si no guanyes no serveix de res però això és el que m'agrada fer a mi. Estic convençut que les coses sortiran molt millor quan siguem capaços de jugar Així durant els 90 minuts. Hem aconseguit que el Mallorca no tingués la iniciativa que volia tenir el seu entrenador tal com va dir a la prèvia, però sí que ho han aconseguit a la segona meitat".

