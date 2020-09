Sabadell podrà gastar tot el seu romanent

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimecres que l'Estat suspèn les regles fiscals i els objectius de dèficit de manera extraordinària per al 2020 i 2021 per al conjunt de les administracions, entre elles l'Ajuntament de Sabadell. En el cas de la ciutat, el consistori compta amb 6,4 milions d’euros disponibles que, després d’amortitzacions de deutes i altres modificacions tècniques, es queden en els 4,3 milions finals.

Aquesta mesura es plasmarà als pròxims dies al Consell de Ministres quan s'aprovi el sostre de despesa i es presenti la previsió de dèficit del 2020 i 2021 i el desglossament per sectors. Segons Montero, aquesta suspensió permetrà que els ajuntaments puguin utilitzar tots els seus romanents durant els anys 2020 i 2021, "una bona notícia per a les entitats locals perquè no hi havia motiu perquè els ajuntaments tinguessin diners al banc i no els poguessin utilitzar".

Montero recorda que la UE ha posat a disposició dels estats mesures d'endeutament i fons per plantar cara a la pandèmia i al mes de setembre ha confirmat que la clàusula de salvaguarda es manté el 2021. Per tant, ha dit, Europa ha establert una suspensió de les regles fiscals per al 2020 i 2021, "fet que suposa un parèntesi al pacte d'estabilitat".

"El govern ha estudiat de manera minuciosa com aplicar aquesta decisió comunitària, les conseqüències i els procediments", ha dit Montero. Per aquest motiu ha convocat les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera el pròxim dilluns a les 13.00 h per mantenir aquest principi de suspensió de les regles fiscals.

La ministra ha afirmat que la suspensió de les regles fiscals és "una decisió sense precedents perquè les administracions posin la totalitat dels recursos al servei dels ciutadans" que "atorga flexibilitat fiscal per mantenir polítiques socials i d'estímul econòmic que no deixin ningú enrere". "El moment econòmic i la indicació de les autoritats europees recomanen a Espanya que se suspenguin les regles fiscals per construir uns pressupostos que permetin afrontar les necessitats dels ciutadans i no dificultin la recuperació econòmica", ha dit.

Aire per als ajuntaments

La mesura és una bona notícia per als ajuntaments. Segons Montero la suspensió de la regla fiscal permetrà que els consistoris puguin utilitzar els seus romanents durant l'any 2020 i 2021, els dos exercicis, sense "cap tipus de limitació". L'executiu espanyol aprovarà un nou reial decret que suspèn "gran part" de les qüestions de l'anterior decret llei i podran gastar els romanents. Inclourà mesures per als ajuntaments que no tenen romanents.

A més, així els ajuntaments podran redactar els seus pressupostos per al 2021 "tenint en compte les taxes de referència que s'aplicaran i que s'explicaran al Consell de Política Fiscal i Financera", una mesura que també es farà extensiva a les comunitats. Tindran una taxa de referència respecte a la previsió del dèficit per al 2020 i 2021: "Posarem a disposició de les comunitats i els Ajuntaments via FLA les respectives autoritzacions d'endeutament", ha dit Montero.

