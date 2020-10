El "germà petit" de l'Embassa't assaltarà la Fira el cap de setmana

El recinte de Fira Sabadell es prepara ja per acollir el festival Resposta Entròpica Sonora (l'alternativa cultural per la suspensió de l'Emabassa't), que entre divendres i dissabte atraurà més d'un miler d’assistents. Repartits, això sí, en grups de com a màxim 200 espectadors per concert, distribuïts en els 4.000 metres quadrats de l’imponent recinte firal.

I és que el RES és també és com muntar-se en el Delorean i volar. Per una banda, en un viatge al passat: Sabadell torna a acollir un gran festival de música de cap de setmana. Amb grans noms, barres de cervesa, polseretes al canell… Just com abans que aparegués una cosa anomenada SARS-CoV-2, vaja, que va transformar la viuda (i l’oci cultural) tal com el coneixíem. Però també és un viatge al futur, perquè res serà com abans. I el Delorean ha aturat en aquell temps en que els festivals tornen adaptant-se al nou temps: Aforaments superreduïts, impossibilitat de ballar i estrictes mesures sanitàries. Benvinguts siau.

“Fa mesos que hi donem voltes”, reconeix Arnau Solsona, director del festival. I ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, que diria Manel, el cap de cartell previst per l’Embassa’t preCovid. No ve Manel, justament. Tot i així, ha quedat reprogramat per l’edició de l’any vinent, previst pels dies 11 i 12 de juny de 2021. “Però si el salvem el 90% del cartell que teníem programat, sobretot en clau de talent de quilòmetre zero”, revela Solsona. Es tracta de 7 concerts, distribuïts entre divendres nit i diumenge nit. En destaquen Núria Graham i Ferran Palau (pels quals les entrades ja estan exhaurides), però també hi seran Pavvla, Medalla, Egosex, Chaqueta de chándal i The Tyets.

Cada concert estarà precedit per una sessió de música electrònica, que recupera així l’esperit de l’Escenari 3 del festival Embassa’t. Els dj’s convidats són Spacer, TUTU, Sama Yax, Lucient, Alicia Carrera, Museless i Titi Calor. Un elenc del que, per cert, cal destacar dos aspectes sociològics. Per una banda, la pedrera sabadellenca: Tres d’elles són de la ciutat (Spacer, Lucient i Titi Calor). Per l’altra, la gran presència femenina (encara més important en un sector tradicionalment masculinitzat com el de la música i, en particular, l’electrònica). “Un dels objectius era garantir la paritat”, afegeix Solsona.

Unes actuacions que, segons l’organització, també permetran fer una entrada de públic més esglaonada, que podrà acostar-se a l’espai de restauració per fer un beure i menjar alguna cosa. “Volíem fer una posta pel quilòmetre zero des dels artistes fins a la barra”, explica Solsona. D’aquí que, a banda de la cervesa convencional, també s’oferirà la birra de la microcerveseria local Nòmada, encapçalada per Sami Claret. Pel que fa al vi, s’oferirà 5 Quarteres, de la vinya veremada a Sant Llorenç Savall, a les faldes de La Mola. I per acompanyar-ho, la cuina L’Immoral de Jordi Gabaldà, amb food truck o carret, sempre s'apunta a un bombardeig.

Resposta Entròpica Sonora ✊🏼🎶 📍 Fira Sabadell

🎟️ 10 euros

Tot plegat, un festival que posa esperança en el desert cultural al que ens havíem avesat durant uns mesos. Però Sabadell recupera el pols. No serà L’Embassa’t, és cert. “I la gent es mereix o ser enganyada: No s’hi podrà estar dempeus ni ballar”, reconeix Solsona. Però organitzar un festival ja és, en si mateix , una forma de cridar que estem aquí, dempeus. Benvinguts siau al germà petit de l’Embassa’t. Benvingut, Resposta Entròpica Sonora.

