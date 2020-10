Investiguen un professor de Castellar per presumpte assetjament a menors

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha fet públic que s'investiga un professor d'un centre d'educació secundària del municipi. L'home hauria assetjat diverses alumnes del centre educatiu, concretament l'Institut Castellar.

En un comunicat, el consistori apunta quedes del primer moment en què es va tenir constància d’aquesta situació es va instar la direcció del centre i Inspecció del Departament d’Educació de la Generalitat a investigar els fets i a prendre les mesures corresponents. Segons apunten, hi haurà una resolució en breu per part d’aquests ens competents.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha ofert suport jurídic i psicològic a les famílies afectades i resta a la seva disposició per acompanyar-les en tot allò que sigui necessari. "Una vegada més, Castellar del Vallès expressa el rebuig a qualsevol manifestació de violència masclista", afegeix el text.

Des del centre diversos alumnes han organitzat una aturada en senyal de protesta. A més, s'ha creat un perfil a Instagram on es poden llegir algunes de les frases que l'home hauria proferit a les menors i on s'hi relata alguns dels atacs, que s'haurien produït des de fa més de 14 anys, amb actituds com ara tocaments i fins i tot petons.

