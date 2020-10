Una castanyada sense parades de castanyes a Sabadell

Aquest any els carrers de Sabadell no comptaran amb els tradicionals punts de venda de castanyes. L'ajuntament no ha concedit autoritzacions per a instal·lar estructures per a vendre'n d'acord amb la situació sanitària i les mesures preventives de distanciament social per a la normativa de la Covid.

Aquesta és una mesura que farà que aquest any no s'instal·lin les taules amb torradores de castanyes, on a Sabadell és habitual que estudiants de diferents centres en venguin per sufragar part del cost dels viatges de finals de curs. En aquesta ocasió, però, en un any on també hi ha possibilitat que no es puguin dur a terme desplaçaments fora del país per la pandèmia, l'olor de castanya torrada no serà entre nosaltres al cap de setmana de l'1 de novembre, al menys de la manera massiva amb què ens ho trobàvem al carrer.

Pel que fa a la celebració de la Castanyada, Protecció Civil ha recomanat celebrar-la "en família" i en grups reduïts de com a màxim sis persones, evitant les persones amb qui no s'hagi tingut contacte en els darrers dies. En la reunió del Procicat d'aquest divendres s'han plantejat les principals recomanacions per celebrar la festa amb seguretat en la situació de pandèmia actual.

Així, estableix que no es poden fer festes ni revetlles amb ball ni botellons a la via pública i no està permesa l'activitat 'truc o tracte', ni els passatges del terror a no ser que sigui en grups de màxim sis. Als cementiris, insta a controlar l'aforament i ampliar horaris. A més, ha afirmat que l'ús d'una màscara de disfressa no eximeix de la obligació de portar mascareta.

Així, Protecció Civil ha recomanat també ventilar molt bé els espais de reunió i ha recordat que cal complir en tot moment la distància interpersonal d'1,5 metres, també entre taules en activitats de restauració. Per a l'elaboració de panellets, estableix que cal fer-los respectant els grups de convivència estable, rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó i dur mascareta. Afegeix que no s'han de compartir estris ni productes entre grups si no són convivents i, un cop acabats, cal cobrir-los o embolicar-los per evitar qualsevol contaminació externa.

El Govern permet la instal·lació de parades de venda al carrer de castanyes i panellets i recorda que s'han de complir en tot moment les mesures de seguretat com la mascareta, la distància interpersonal i tenir gel hidroalcohòlic, entre d'altres.

Control de l'aforament als cementiris, màxim 2.000 persones als grans

Pel que fa a les visites als cementiris, Protecció Civil estableix que cal aplicar un control de l'aforament respectant sempre el màxim d'una persona per cada 2,5 metres quadrats. Aquest aforament hauria d'estar informat i senyalitzat. En els grans cementiris, aquest aforament serà d'un màxim de 2.000 persones a l'hora o bé establir sectors de com a màxim 2.000 persones.

També recomana ampliar els horaris per repartir el flux d'usuaris, establir entrades i sortides diferenciades sempre que sigui possible, utilitzant marques al terra, senyalització, tanques o cinta d'abalisament, i disposar d'agents de control d'aquestes mesures. A més, ha recordat l'obligació de portar mascareta en tot moment i la prohibició de menjar o beure a l'interior.

A més, recomana adaptar la neteja i desinfecció segons la intensitat d'ús de les instal·lacions i el nombre d'usuaris, amb especial atenció a les zones i espais d'ús comú. Les persones podran acostar-se a dipositar flors en els nínxols mantenint les mesures d'higiene i respectant les distàncies.

D'altra banda, els cementiris hauran de disposar de papereres, si és possible amb pedal i tapa; dispensadors de gel hidroalcohòlic. Protecció Civil ha destacat que aquestes mesures són especialment importants en els municipis on s'apliquen mesures especials per contenir la covid-19. El CECAT ha fet arribar aquestes recomanacions a tots els ajuntaments catalans, i s'espera que a Sabadell es facin públiques les mesures preses la setmana que ve.

