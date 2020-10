Tornada amb llums i ombres

L’esport també ha decidit plantar cara a la Covid-19. Després de set mesos, el cap de setmana passat es va donar el tret de sortida de manera oficial a diverses competicions domèstiques a la ciutat. Centenars d’esportistes van tornar a competir seguint el protocol: “Avui l’esport a Catalunya és segur gràcies a la feina col·lectiva. L’aplicació d’aquests protocols als entrenaments i als partits és excel·lent. Això no vol dir que no tindrem positius, perquè n’hi haurà, però ens hi adaptarem”, ressaltava el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras.

Una alegria compartida per la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Laura Reyes, quan reconeixia que “hem hagut de fer front a la gestió d’una pandèmia sense experiència i no ha estat fàcil, però ara hem de mirar endavant i tornar a gaudir de l’esport”. Els grans protagonistes del cap de setmana segur que van gaudir o, si més no, van tornar a sentir la sensació de competir sanament, però els actors secundaris, com els pares, avis, germans o amics, no tots van tenir la mateixa sort. Mentre s’estava jugant a futbol a Ca n’Oriac o a Torre-romeu, amb la presència de centenars d’aficionats, al pavelló del carrer de Boccaccio, al Pavelló del Nord o a l’estadi Josep Molins, els partits d’handbol, futbol sala i el 68è Campionat de Sabadell d’atletisme es van disputar a porta tancada. Una dicotomia que lluny de resoldre’s sembla que es perpetuarà en el temps: “Els clubs i entitats han de garantir una sèrie de mesures perquè es pugui permetre l’entrada d’espectadors, així com garantir la traçabilitat i establir un sistema de sortides i entrades que eviti la concentració de persones durant la pràctica esportiva”, detallava Laura Reyes.

Per la seva banda, Gerard Figueras hi afegia: ”Hi estem treballant, posant públic de manera molt estricte controlant els accessos i l’acomodament. Aquest és el camí per continuar avançant”, afirmava. Això no vol dir, però, que algunes entitats no puguin fer front a les mesures dictades pel consistori –provinents de la Generalitat– davant l’excepcionalitat del moment, sinó que opten per mantenir les portes tancades, de manera indefinida, per evitar mals majors: “Nosaltres hem decidit per precaució, i fins a nova ordre, mantenir les portes tancades del pavelló. Creiem que és el més sensat en aquests moments”, comentava Salvador Gomis, president de l’OAR Gràcia.

A Sabadell, en el protocol de les mesures Covid-19 de les instal·lacions esportives es permet la pràctica esportiva en qualsevol instal·lació, sigui coberta o a l’aire lliure: “Estem actius, amb ganes de recuperar tot el teixit esportiu, que ha estat tocat. Es fa estranya aquesta situació però això no ens ha de privar de fer esport, que és molt important”, finalitzava Reyes. Qui tot i tenir la disponibilitat dels espais municipals no podrà fer esport a casa seva seran els atletes. Sobre aquest aspecte també s’hi va referir Gerard Figueras, que va afirmar que “és un dels temes que ens preocupa per a Sabadell i l’atletisme català. Tot i no tenir una alternativa temporal, treballem per mirar si és possible una redistribució per tornar a tenir la pista disponible”, comentava el secretari. Preguntat sobre quins timings podria suposar entrar en un nou escenari, el secretari no es va voler aventurar tot i detallar que “ja hi ha hagut les primeres trobades, però no vull fer hipòtesis. Hem de ser pacients”. Tocarà esperar.

