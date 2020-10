Les empreses veuen les noves restriccions com un càstig a l’economia

Un nou cop a l’economia local. El Procicat va aprovar ahir un paquet de mesures restrictives en l’activitat comercial, hostalera i cultural de Catalunya que s’aplicarà la nit de dijous a divendres i que tindrà una durada de, almenys, 15 dies. La decisió, que busca frenar els contagis de la Covid-19, ha estat durament criticada pels sectors afectats de la ciutat, que ho perceben com un “càstig injust” i preveuen un impacte directe en l’economia local. Comerciants i hostalers adverteixen que els ajuts econòmics han d’anar de la mà d’aquestes noves restriccions.

El 'take-away', l’única alternativa per a bars i restaurants

Una mesura tan impopular com “necessària”, defensava ahir el vicepresident del govern català, Pere Aragonès, en roda de premsa. L’activitat de bars i restaurants queda suspesa tant a l’interior del local com a les terrasses durant, almenys, 15 dies. Bars i restaurants de Sabadell, des de demà i fins a finals d’octubre, només podran oferir menjar per emportar i a domicili. La decisió ha caigut com un gerro d’aigua freda al sector hostaler de la ciutat, que se sent novament “assenyalat injustament”.

Així ho ha defensat Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, que avança que “és un cop molt dur” per al sector. “L’hostaleria ho ha fet bé: ha separat taules, ha mantingut la higienització. És un espai segur”, sosté Roca. Des del Gremi de Fabricants, Rosvi Moix considera que el tancament “és molt preocupant” i ha fet una crida a la responsabilitat personal i col·lectiva per evitar l’aturada de l’activitat: “Tots tenim un grau de responsabilitat social i personal per capgirar les dades epidemiològiques, l’economia no es pot frenar”, exposa.

Segons les últimes dades del Consell Comarcal, el 29,8% de les persones assalariades del Vallès Occidental –94.273 persones– estan afectades per un ERTO i els hostalers temen que aquesta xifra augmenti amb les noves restriccions. Així, els afectats sostenen que la mesura ha de venir acompanyada de mesures econòmiques que absorbeixin el cop. Malgrat que la Generalitat preveu un paquet d’ajudes al sector de 40 milions d’euros per contrarestar el tancament forçós, els hostalers no ho veuen gens clar. “No s’ha especificat res, i ja es va veure que aquests ajuts no arriben als petits empresaris”, manifesta Roca.

Arbey Guevara, propietari del bar Morrosko, sosté que “després del dràstic tancament del març, el nostre futur ens va de 15 dies”. Amb un parell de hàndicaps afegits: ara arriben els pagaments d’impostos trimestrals i moltes empreses han incorporat els treballadors que fins ara estaven en ERTE. “El desgast econòmic que això suposarà per al negoci és molt gran”, coincideixen Marisol Potes i Antonia Laudo, propietàries del Rincón del Bierzo i el bar Treinta y Tantos.

Tampoc no veuen clar el take away: els serveis per portar el menú a domicili “són massa cars per a nosaltres”, defensa Potes. I en cap dels dos restaurants, fins ara, ha tingut èxit la recollida en el local. En el bar Morrosko ja es preparen per oferir, per primer cop, plats per emportar. “No ho havíem fet mai fins ara, però ens hem d’adaptar a les noves situacions”, explica l’Arbey. Sigui com sigui, la majoria de bars i restaurants de la ciutat ja anuncien a través de les seves xarxes socials que es preparen per oferir menjar per emportar a casa.

La campanya de Nadal, “en perill” per les restriccions

Tots els comerços de la ciutat, independentment de la seva superfície, hauran de limitar el seu aforament al 30% de la seva capacitat. En alguns casos fins i tot s’estudia tornar a imposar la cita prèvia. A més, han de garantir una distància d’1,5 m entre clients i els comerços de més de 400 m2 hauran d’implantar sistemes de control d’entrada.

La mesura també afecta els mercats ambulants, que hauran de restringir l’aforament al 30%. Aquesta mesura es percep com una amenaça a les vendes de Nadal, una campanya que el comerç local agafava amb “moltes ganes” aquest any: “Si ara alguns establiments veien la llum al final del túnel, això suposa un nou pal directament a les seves butxaques”, explica Josep Maria Porta, president de l’associació Comerç Centre i president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Sabadell.

Malgrat que el comerç ja treballava amb aforament reduït i s’ha ofert “un espai segur”, com defensa Miguel Tello, president de Ca n’Oriac Comerç, temen que les restriccions generals en la mobilitat acabin afectant el comerç. “Se’ns ha tornat a assenyalar i se’ns ha culpabilitzat”, critica Porta, que defensa que no s’han produït contagis al comerç local. Els marxants de Sabadell tampoc no tenen cap dubte que això implicarà un nou pas enrere. “Si no ens havíem acabat de recuperar, aquest és un nou pal a la roda”, lamenta Núria Castillo, presidenta de l’Associació de Marxants de Sabadell. A hores d’ara, l’activitat dels venedors ambulants de Sabadell no arriba al 50% de la facturació en el mateix mes de l’any passat. “La recuperació ha estat molt lenta i progressiva, i teníem les esperances dipositades en la campanya de Nadal”, assegura Castillo.

Ells, però, i la majoria de comerços, podran operar a un terç del seu aforament. Els que ho tenen més complicat són els serveis que impliquen contacte, com ara centres estètics o de massatge, que hauran de tancar durant aquestes dues setmanes, a excepció de les perruqueries. Una mesura “molt dràstica” que ha d’anar acompanyada d’ajudes “consistents”, ha defensat Xavier Olivé, president de PIMEComerç del Vallès Occidental, que reivindica la necessitat d’oferir un paquet d’ajuts efectiu. Considera que l’impacte econòmic que se’n deriva és “molt negatiu” i que “es podrien aplicar altres mesures no tan dràstiques”.

En aquest sentit, lamenta que la compensació econòmica per als comerços que han de tancar forçosament no s’hagin especificat i considera que ha d’anar de la mà de les restriccions per pal·liar aquest tancament de 15 dies: “No tothom ho podrà aguantar”, adverteix.

Activitats culturals: Hauran de reduir l’aforament a la meitat

Les companyies teatrals es preparen per reduir l’aforament màxim del 70% al 50%. Tot i així, en principi no es preveuen gaires moviments, ja que la majoria de teatres estava posant a la venda, de mutu propi, xifres inferiors al 70%. Una de les estrenes d’aquesta setmana és Els fusells de la senyora Carrar, de la companyia AlGalliner. El seu director, Albert Gonzàlez, explica que ja feien una previsió de no superar el 50% dels seients possibles, de forma que no tindrà cap afectació pràctica, malgrat que no sigui una bona notícia.

Igualment, demà divendres també arrenca la Temporada de Cambra, que organitza Joventuts Musicals al Teatre Principal. Joana Soler, presidenta de l’entitat, explicita el seu desig que la cultura sigui tinguda en compte com un “bé essencial”. I gaudeixi, per tant, d’especial protecció. Segons els seus càlculs, no tindran problemes per adaptar-se al nou aforament, tot i que espera que la normalitat es recuperi aviat.

Unes xifres que confirmen des de la regidoria de Cultura. El regidor Carles de la Rosa explica que cap espectacle no havia superat -encara- el 50% de venda d’entrades anticipades. Per tant, no provocarà una devolució d’entrades. “Ara bé, sí que hi haurà inconvenient per a les companyies i espectacles que necessiten el màxim aforament possible per cobrir despeses amb el taquillatge”, explica, “més que amb el caixet fix”.

De la Rosa considera, de fet, que la cultura és un dels sectors més castigats per les restriccions, especialment quan “la cultura és segura” i es compleixen de forma estricta totes les mesures de seguretat.

La Fira Nuvis, fins a l’any que ve

També la celebració de fires i congressos queda suspesa durant dues setmanes. Així, la Fira Nuvis, que s’havia de celebrar el 24 i 25 d’octubre a Fira Sabadell, ha quedat completament cancel·lada i no se celebrarà fins a l’any 2021. A l’espera de quantificar l’impacte econòmic que suposa la pèrdua de la fira, Anna Solé, organitzadora de l’esdeveniment, explica que s’havia reduït el nombre de participants a 80 expositors per adaptar-se a les noves mesures sanitàries. La fira, que estava prevista per al mes de març, ja s’havia ajornat un cop i Solé descarta que l’edició d’enguany finalment se celebri.

Jocs infantils, buits a partir de les 20 h

Les activitats extraescolars es podran mantenir com fins ara seguint les instruccions de les autoritats sanitàries i el que van fixar en el pla de la desescalada. Els parcs infantils, però, es tancaran a les 20 h. L’Ajuntament de Sabadell ja es prepara per aplicar la mesura a la ciutat: s’hi instal·laran cartells informatius i s’habilitaran agents de la Policia Municipal i d’agents cívics per facilitar el tancament de parcs a partir de l’hora establerta.

